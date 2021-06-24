

*07:30JST NY金：小幅高で1783.40ドル、ポジション調整的な買いが入る

NY金先物8月限は小幅高（COMEX金8月限終値：1783.40 ↑6.00）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物8月限は、前営業日比+6.00ドルの1783.40ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1773.10ドル-1795.60ドル。ニューヨーク市場の序盤にかけて1795.60ドルまで買われたが、主要通貨に対するドル買いが活発となったことや米長期金利の上昇を受けて上げ幅は縮小。通常取引終了後の時間外取引で1773.10ドルまで下げている。《FA》