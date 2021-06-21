

*14:08JST 出来高変化率ランキング（13時台）～フュートレック、 Kudanなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [6月21日 13:33 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<2468> フュートレック 2716400 26400 10189.39% 7.37%

<1482> ｉシェアーズ 米国債 1331590 33913 3826.49% 1.11%

<1487> 米国債券（為替ヘッジ) 72415 4499 1509.58% 1.14%

<1346> MXS225 148606 24642.6 503.05% -3.66%

<1320> ETF225 268530 45181.8 494.33% -3.6%

<1356> ＴＰダブルイン 1302780 255272 410.35% 5.09%

<6194> アトラエ 1022500 208960 389.33% -1.52%

<1321> 225投信 958760 203622.6 370.85% -3.79%

<1329> ＩＳ２２５ 109077 23401.4 366.11% -3.76%

<4571> ナノキャリア 4184000 907440 361.08% 2.88%

<1369> ＤＩＡＭ・日経 34145 8506.8 301.38% -3.74%

<1358> 上場日経２倍 62055 15791 292.98% -7.34%

<2040> ＮＹダウブルＥ 19376 5062.4 282.74% -3.43%

<7578> ニチリョク 285500 78240 264.90% -6.98%

<6618> 大泉製 915000 261000 250.57% 1.2%

<1308> 上場TPX 1006100 291420 245.24% -2.43%

<6306> 日工 275600 80340 243.04% -3.02%

<1368> 大和ＴＰＸダブ 226167 68755.4 228.94% 5.31%

<4425>* Kudan 321400 99280 223.73% 1.5%

<1547> 上場米国 101530 31744 219.84% -2.08%

<7921> TAKARA & COMPANY 73900 23700 211.81% -1.87%

<1365> 大和２２５ダブ 107557 35067.4 206.72% -7.42%

<1330> 上場225 148570 49178 202.11% -3.78%

<9517> イーレックス 1291800 428520 201.46% -1.28%

<7545> 西松屋チェ 1621700 555120 192.14% -1.29%

<1458> 楽天２２５ブル 1822254 628242.2 190.06% -7.4%

<6366> 千代建 3974800 1377920 188.46% 1.73%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》