関連記事
出来高変化率ランキング（13時台）～フュートレック、 Kudanなどがランクイン
*14:08JST 出来高変化率ランキング（13時台）～フュートレック、 Kudanなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月21日 13:33 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<2468> フュートレック 2716400 26400 10189.39% 7.37%
<1482> ｉシェアーズ 米国債 1331590 33913 3826.49% 1.11%
<1487> 米国債券（為替ヘッジ) 72415 4499 1509.58% 1.14%
<1346> MXS225 148606 24642.6 503.05% -3.66%
<1320> ETF225 268530 45181.8 494.33% -3.6%
<1356> ＴＰダブルイン 1302780 255272 410.35% 5.09%
<6194> アトラエ 1022500 208960 389.33% -1.52%
<1321> 225投信 958760 203622.6 370.85% -3.79%
<1329> ＩＳ２２５ 109077 23401.4 366.11% -3.76%
<4571> ナノキャリア 4184000 907440 361.08% 2.88%
<1369> ＤＩＡＭ・日経 34145 8506.8 301.38% -3.74%
<1358> 上場日経２倍 62055 15791 292.98% -7.34%
<2040> ＮＹダウブルＥ 19376 5062.4 282.74% -3.43%
<7578> ニチリョク 285500 78240 264.90% -6.98%
<6618> 大泉製 915000 261000 250.57% 1.2%
<1308> 上場TPX 1006100 291420 245.24% -2.43%
<6306> 日工 275600 80340 243.04% -3.02%
<1368> 大和ＴＰＸダブ 226167 68755.4 228.94% 5.31%
<4425>* Kudan 321400 99280 223.73% 1.5%
<1547> 上場米国 101530 31744 219.84% -2.08%
<7921> TAKARA & COMPANY 73900 23700 211.81% -1.87%
<1365> 大和２２５ダブ 107557 35067.4 206.72% -7.42%
<1330> 上場225 148570 49178 202.11% -3.78%
<9517> イーレックス 1291800 428520 201.46% -1.28%
<7545> 西松屋チェ 1621700 555120 192.14% -1.29%
<1458> 楽天２２５ブル 1822254 628242.2 190.06% -7.4%
<6366> 千代建 3974800 1377920 188.46% 1.73%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 今週のマーケット展望「過剰反応の修正 戻りを試す展開か」～マネックス証券チーフ・ストラテジスト広木隆氏（山崎みほ） 6/21 13:52
- 東ラヂエタ 75日線が支持線として機能する形で下げ渋る 6/21 13:37
- パスコは株式償却と好業績など注目され年初来の高値を更新 6/21 13:22
- ミロク情報サービスの『MJS AI 監査支援』、あらゆる財務・会計システムとの連携が可能なクラウドサービスを開始 6/21 13:21
- アイリッジが京王百貨店の「Keio BEAUTY」・「京王百貨店 新宿店」 LINE ミニアプリを開発支援 6/21 13:21