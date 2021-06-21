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出来高変化率ランキング（13時台）～フュートレック、 Kudanなどがランクイン

2021年6月21日 14:08

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記事提供元：フィスコ


*14:08JST 出来高変化率ランキング（13時台）～フュートレック、 Kudanなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[6月21日　13:33　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<2468> フュートレック　　 　2716400 　26400　 10189.39% 7.37%
<1482> ｉシェアーズ　米国債　 　1331590 　33913　 3826.49% 1.11%
<1487> 米国債券（為替ヘッジ) 　72415 　4499　 1509.58% 1.14%
<1346> MXS225　　　 　148606 　24642.6　 503.05% -3.66%
<1320> ETF225　　　 　268530 　45181.8　 494.33% -3.6%
<1356> ＴＰダブルイン　 　1302780 　255272　 410.35% 5.09%
<6194> アトラエ　　　　　 　1022500 　208960　 389.33% -1.52%
<1321> 225投信　　　　 　958760 　203622.6　 370.85% -3.79%
<1329> ＩＳ２２５ 　109077 　23401.4　 366.11% -3.76%
<4571> ナノキャリア　　　 　4184000 　907440　 361.08% 2.88%
<1369> ＤＩＡＭ・日経 　34145 　8506.8　 301.38% -3.74%
<1358> 上場日経２倍　 　62055 　15791　 292.98% -7.34%
<2040> ＮＹダウブルＥ 　19376 　5062.4　 282.74% -3.43%
<7578> ニチリョク　　　　 　285500 　78240　 264.90% -6.98%
<6618> 大泉製　　　　　　 　915000 　261000　 250.57% 1.2%
<1308> 上場TPX　　　　 　1006100 　291420　 245.24% -2.43%
<6306> 日工　　　　　　　 　275600 　80340　 243.04% -3.02%
<1368> 大和ＴＰＸダブ 　226167 　68755.4　 228.94% 5.31%
<4425>* Kudan　　　　 　321400 　99280　 223.73% 1.5%
<1547> 上場米国　　　　　 　101530 　31744　 219.84% -2.08%
<7921> TAKARA & COMPANY 　73900 　23700　 211.81% -1.87%
<1365> 大和２２５ダブ 　107557 　35067.4　 206.72% -7.42%
<1330> 上場225　　　　 　148570 　49178　 202.11% -3.78%
<9517> イーレックス　　　 　1291800 　428520　 201.46% -1.28%
<7545> 西松屋チェ　　　　 　1621700 　555120　 192.14% -1.29%
<1458> 楽天２２５ブル 　1822254 　628242.2　 190.06% -7.4%
<6366> 千代建　　　　　　 　3974800 　1377920　 188.46% 1.73%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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