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暗号資産（仮想通貨）のイベントスケジュール：6月17日更新【フィスコ・ビットコインニュース】

2021年6月17日 12:53

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記事提供元：フィスコ


*12:53JST 暗号資産（仮想通貨）のイベントスケジュール：6月17日更新【フィスコ・ビットコインニュース】
6月15-6月17日：マイナーサミット　2021（開催地：アメリカ）

6月17日：Bakktのビットコイン先物SQ（日本時間6月18日3時）

6月23-6月25日：InterCon Conference（開催地：アメリカ）

6月25日：CMEのビットコイン・オプション、ビットコイン先物SQ（日本時間6月26日午前1時）

7月：イーサリアム・ロンドンハードフォーク

7月8-7月9日：Blockchain and Internet of Things Conference 2021（開催地：ベトナム）

7月13日：Bakktのビットコイン・オプションSQ（日本時間7月14日3時）

7月15日：Bakktのビットコイン先物SQ（日本時間7月16日3時）

7月20日-7月21日：Mining Disrupt 2021（開催地：アメリカ）

7月20-7月22日：Ethereum Community Conference 4 EthCC（開催地：フランス）

7月21日：イーサリアムクラシック・Magneto ハードフォーク

7月30日：CMEのビットコイン・オプション、ビットコイン先物SQ（日本時間7月31日午前1時）《TY》

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