

*17:19JST 【M&A速報：2021/06/11（2）】ENEOSHD、子会社NIPPO等との親子上場解消を検討との報道にコメント

■ENEOSホールディングス<5020>、子会社NIPPO<1881>などとの親子上場解消を検討との報道に対し「具体的検討の事実なし」

■屋外トイレユニット等製造のハマネツ、鉄骨CADシステム提供のファーストクルーを買収

■医療サービス事業のAGRICARE、医療分野向けITサービス・ソフト開発のベトナムPatient Technologies Vietnamを買収

■ホテルマネージメントインターナショナル、ホテル事業等のポジティブドリームパーソンズと資本業務提携

■日本発パブリックブロックチェーン「Plasm Network」開発のStake Technologies社、総額約11億円の資金調達を実施

■ホンダ<7267>の新事業創出プログラム発で靴装着型IoTデバイス開発のAshirase、シードで5000万円の資金調達を実施

■アドバンテッジパートナーズ投資先で後払い決済サービス運営のネットプロテクションズHD、シンガポールの投資運用会社から資金調達

■iPS細胞を用いた心筋再生医療のHeartseed、シリーズCで総額40億円の資金調達を実施

■東急建設<1720>、太陽光発電パネルを保守管理するAI/IoTプラットフォーム開発のヒラソル・エナジーに出資

■YKK AP、マンション大規模修繕事業の日東を買収

■グリーン化学品事業のGreen Earth Institute、エア・ウォーター<4088>などから資金調達を実施

■さくらさくプラス<7097>、学習塾経営のVAMOSを買収

■gumi<3903>、同社会長にグループで保有するブロックチェーンサービス会社フィナンシェの株式すべてを譲渡

■インベスコ・リアルエステート、インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人<3298>に対し1投資口2万2750円でTOBを再提案 6月18日より開始予定

■富士興産<5009>、アスリード・キャピタルによるTOBに関する株主からの問い合わせへの回答を公表

■富士興産<5009>、買収防衛策に基づく新株予約権の無償割当てを決議 基準日は7月末日

■東洋インキSCホールディングス<4634>、子会社で金属印刷インキ等製造のマツイカガクを株式交換により完全子会社化

■NCホールディングス<6236>、株主提案者のTCSホールディングスなどとの質問・回答に関する見解について公表

■フリージア・マクロス<6343>、東京ソワール<8040>に追加出資 出資比率13.43％に

■後払い決済サービスを提供するスウェーデンのクラーナ、ソフトバンク・ビジョン・ファンド2などから6.39億ドルの資金調達を実施

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》