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*13:54JST 出来高変化率ランキング（13時台）～サンバイオ、ワイエイシイなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月4日 13:27 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<4651> サニックス 19892400 764660 2501.47% 10.14%
<6899> ASTI 93300 11820 689.34% 10.82%
<6778> アルチザ 1219100 188120 548.04% -8.1%
<4571> ナノキャリア 2660500 441000 503.29% 6.55%
<5992> 中発条 682900 121200 463.45% 5.79%
<3909> ショーケース 208400 46020 352.85% 5.38%
<9273>* コーア商事HD 504600 121160 316.47% -1.39%
<6803> ティアック 1494300 381560 291.63% 3.94%
<6063> EAJ 277100 71920 285.29% -7.29%
<7042> アクセスグループ 1904900 513180 271.20% 10.93%
<3191> ジョイ本田 1442800 398080 262.44% 0.83%
<7748> ホロン 252400 70960 255.69% 12.02%
<4592>* サンバイオ 887000 250600 253.95% 7.3%
<7279> ハイレックス 198600 56500 251.50% 6.85%
<1326> ＳＰＤＲゴール 44029 13409.4 228.34% -1.18%
<7191> イントラスト 232400 76120 205.31% 5.32%
<8914> エリアリンク 111600 37000 201.62% -3.24%
<6298>* ワイエイシイ 659900 231300 185.30% 5.76%
<8214> AOKIHD 673000 240480 179.86% 6.19%
<4446> Link-U 245100 88680 176.39% 3.17%
<3431> 宮地エンジ 73100 26940 171.34% 4.72%
<7962> キングジム 267800 99820 168.28% -0.63%
<4541>* 日医工 1338200 543400 146.26% 4.11%
<1328> 金連動投信 40400 16968 138.10% -1.13%
<5852>* アーレスティ 2236300 980940 127.98% 6.53%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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