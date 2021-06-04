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出来高変化率ランキング（13時台）～サンバイオ、ワイエイシイなどがランクイン

2021年6月4日 13:54

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記事提供元：フィスコ


*13:54JST 出来高変化率ランキング（13時台）～サンバイオ、ワイエイシイなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[6月4日　13:27　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<4651> サニックス　　　　 　19892400 　764660　 2501.47% 10.14%
<6899> ASTI　　　　　 　93300 　11820　 689.34% 10.82%
<6778> アルチザ　　　　　 　1219100 　188120　 548.04% -8.1%
<4571> ナノキャリア　　　 　2660500 　441000　 503.29% 6.55%
<5992> 中発条　　　　　　 　682900 　121200　 463.45% 5.79%
<3909> ショーケース　　　 　208400 　46020　 352.85% 5.38%
<9273>* コーア商事HD 　504600 　121160　 316.47% -1.39%
<6803> ティアック　　　　 　1494300 　381560　 291.63% 3.94%
<6063> EAJ　　　　　　 　277100 　71920　 285.29% -7.29%
<7042> アクセスグループ 　1904900 　513180　 271.20% 10.93%
<3191> ジョイ本田　　　　 　1442800 　398080　 262.44% 0.83%
<7748> ホロン　　　　　　 　252400 　70960　 255.69% 12.02%
<4592>* サンバイオ　　　　 　887000 　250600　 253.95% 7.3%
<7279> ハイレックス　　　 　198600 　56500　 251.50% 6.85%
<1326> ＳＰＤＲゴール 　44029 　13409.4　 228.34% -1.18%
<7191> イントラスト　　　 　232400 　76120　 205.31% 5.32%
<8914> エリアリンク　　　 　111600 　37000　 201.62% -3.24%
<6298>* ワイエイシイ　　　 　659900 　231300　 185.30% 5.76%
<8214> AOKIHD　　　 　673000 　240480　 179.86% 6.19%
<4446> Link-U　　　 　245100 　88680　 176.39% 3.17%
<3431> 宮地エンジ　　　　 　73100 　26940　 171.34% 4.72%
<7962> キングジム　　　　 　267800 　99820　 168.28% -0.63%
<4541>* 日医工　　　　　　 　1338200 　543400　 146.26% 4.11%
<1328> 金連動投信　　　 　40400 　16968　 138.10% -1.13%
<5852>* アーレスティ　　　 　2236300 　980940　 127.98% 6.53%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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