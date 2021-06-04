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出来高変化率ランキング（9時台）～ナノキャリア、サニックスなどがランクイン

2021年6月4日 09:52

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記事提供元：フィスコ


*09:52JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ナノキャリア、サニックスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月4日　9:40　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<2562>* 上場ダウH　　　　 172640 　11852　 1356.63% -0.4%
<2511>* NF外債ヘッジ無　　109030 　11848　 820.24% 0%
<2633>* NFS&P500ヘッジ無　48430 　6736　 618.97% -0.19%
<4651>* サニックス　　　　　3520200 　764660　 360.36% 11.59%
<6778>* アルチザ　　　　　　670300 　188120　 256.32% -8.66%
<5992>* 中発条　　　　　　　403000 　121200　 232.51% 11.83%
<3191>* ジョイ本田　　　　　1221000 　398080　 206.72% 0.38%
<2521>* 上場米HE　　　　　358760 　122730　 192.32% -0.61%
<4571>* ナノキャリア　　　　1034100 　441000　 134.49% 1.38%
<6063>* EAJ　　　　　　　165200 　71920　 129.7% -6.74%
<8298>* ファミリー　　　　　58800 　27000　 117.78% 0%
<7962>* キングジム　　　　　212600 　99820　 112.98% 0%
<6803>* ティアック　　　　　794300 　381560　 108.17% 2.36%
<3909>* ショーケース　　　　87500 　46020　 90.13% 6.62%
<3751>* 日本アG　　　　　　99200 　54980　 80.43% 0.33%
<7279>* ハイレックス　　　　98800 　56500　 74.87% 3.29%
<6899>* ASTI　　　　　　19400 　11820　 64.13% 3.1%
<8914>* エリアリンク　　　　60300 　37000　 62.97% -4.11%
<4446>* Link-U　　　　140900 　88680　 58.89% 6.62%
<3319>* GDO　　　　　　　241400 　152660　 58.13% -0.54%
<1655>* iS500米　　　　156052 　102844.2　 51.74% -0.3%
<7191>* イントラスト　　　　113300 　76120　 48.84% 5.05%
<3421>* 稲葉製作　　　　　　92100 　62880　 46.47% -0.2%
<3446>* ジェイテック　　　　53400 　37320　 43.09% 2.95%
<3458>* シーアールイー　　　82500 　57740　 42.88% 0.66%
<1580>* 日経-1倍　　　　　89160 　62512　 42.63% 0.93%
<6955>* FDK　　　　　　　172000 　128100　 34.27% -1.98%
<7042>* アクセスGHD　　　681000 　513180　 32.7% 19.06%
<3028>* アルペン　　　　　　348300 　277260　 25.62% -0.67%
<6785>* 鈴木　　　　　　　　210400 　173100　 21.55% -4.07%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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