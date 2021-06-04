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*09:52JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ナノキャリア、サニックスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月4日 9:40 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2562>* 上場ダウH 172640 11852 1356.63% -0.4%
<2511>* NF外債ヘッジ無 109030 11848 820.24% 0%
<2633>* NFS&P500ヘッジ無 48430 6736 618.97% -0.19%
<4651>* サニックス 3520200 764660 360.36% 11.59%
<6778>* アルチザ 670300 188120 256.32% -8.66%
<5992>* 中発条 403000 121200 232.51% 11.83%
<3191>* ジョイ本田 1221000 398080 206.72% 0.38%
<2521>* 上場米HE 358760 122730 192.32% -0.61%
<4571>* ナノキャリア 1034100 441000 134.49% 1.38%
<6063>* EAJ 165200 71920 129.7% -6.74%
<8298>* ファミリー 58800 27000 117.78% 0%
<7962>* キングジム 212600 99820 112.98% 0%
<6803>* ティアック 794300 381560 108.17% 2.36%
<3909>* ショーケース 87500 46020 90.13% 6.62%
<3751>* 日本アG 99200 54980 80.43% 0.33%
<7279>* ハイレックス 98800 56500 74.87% 3.29%
<6899>* ASTI 19400 11820 64.13% 3.1%
<8914>* エリアリンク 60300 37000 62.97% -4.11%
<4446>* Link-U 140900 88680 58.89% 6.62%
<3319>* GDO 241400 152660 58.13% -0.54%
<1655>* iS500米 156052 102844.2 51.74% -0.3%
<7191>* イントラスト 113300 76120 48.84% 5.05%
<3421>* 稲葉製作 92100 62880 46.47% -0.2%
<3446>* ジェイテック 53400 37320 43.09% 2.95%
<3458>* シーアールイー 82500 57740 42.88% 0.66%
<1580>* 日経-1倍 89160 62512 42.63% 0.93%
<6955>* FDK 172000 128100 34.27% -1.98%
<7042>* アクセスGHD 681000 513180 32.7% 19.06%
<3028>* アルペン 348300 277260 25.62% -0.67%
<6785>* 鈴木 210400 173100 21.55% -4.07%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
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