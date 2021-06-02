

*09:43JST 東京為替：ドル・円は109円台半ばでもみ合う状態が続く可能性

2日午前の東京市場でドル・円は109円50銭台で推移。米長期金利は上げ渋っており、リスク選好的なドル買い・円売りは一服。日経平均は30円安で推移しており、下げ幅は縮小したが、新たなドル買い材料が提供されない場合、ドル・円は109円台半ばでもみ合う状態が続く可能性がある。ここまでの取引レンジは、ドル・円は109円42銭から109円56銭、ユーロ・円は133円68銭から133円93銭で推移、ユーロ・ドルは1.2212ドルから1.2226ドルで推移している。

・NY原油先物（時間外取引）：高値68.02ドル 安値67.79ドル 直近68.00ドル

【売買要因】

・米インフレ上昇は一時的との見方

・日本経済の停滞・悪化懸念

・米国の大規模金融緩和策は長期間維持される見込み《MK》