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*14:48JST 出来高変化率ランキング（14時台）～CRI・MW、Hameeなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月1日 14:31 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<7719> 東京衡機 609800 22260 2639.44% 2.46%
<4597> ソレイジア 14647300 650840 2150.52% 1.42%
<6614> J−シキノハイテック 4538200 254040 1686.41% 15.95%
<1656> IS米国債7-10ETF 103930 7555.6 1275.54% -0.23%
<4493> サイバセキュリ 1555000 145960 965.36% 1.18%
<4348> インフォコム 1130500 149000 658.72% 11.1%
<7713> シグマ光機 184700 25020 638.21% 4.05%
<3633> GMOペパ 79100 16000 394.37% -4.54%
<8068> 菱洋エレク 467400 109020 328.73% -4.42%
<3918> PCIHD 297600 70960 319.39% -3.86%
<6470> 大豊工業 444400 110500 302.17% 10.2%
<4282> EPS 1929700 520080 271.04% 0.28%
<3788> GMO-GS 284100 80580 252.57% -4.33%
<3698>* CRI・MW 62400 18440 238.39% 3.73%
<4115> 本州化 240100 72520 231.08% 0%
<8746> 第一商品 2425100 850780 185.04% -12.95%
<7717> Vテクノロジー 149200 53660 178.05% 5.13%
<3681> ブイキューブ 3328000 1202600 176.73% 0.58%
<7625> ダイニング 2632400 1022120 157.54% 18.82%
<3680> ホットリンク 987700 385700 156.08% 5.84%
<3984> ユーザローカル 41600 16700 149.10% 5.49%
<3021> PCNET 38700 16080 140.67% -3.12%
<3134>* Hamee 157500 66040 138.49% 6.22%
<1369> DIAM225 2147 905.8 137.03% -0.07%
<3636> 三菱総研 324200 136920 136.78% 1.79%
<3541> 農総研 150100 64200 133.80% -3.87%
<6232> ACSL 189200 81380 132.49% -1.89%
<3053> ペッパー 1830500 788760 132.07% 10.63%
<6597> HPCシス 293400 127120 130.81% 1.25%
<4446>* Link-U 145600 63200 130.38% 4.34%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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