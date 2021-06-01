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出来高変化率ランキング（14時台）～CRI・MW、Hameeなどがランクイン

2021年6月1日 14:48

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記事提供元：フィスコ


*14:48JST 出来高変化率ランキング（14時台）～CRI・MW、Hameeなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [6月1日　14:31　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<7719> 東京衡機　　　　　 　609800 　22260　 2639.44% 2.46%
<4597> ソレイジア　　　　 　14647300 　650840　 2150.52% 1.42%
<6614> J−シキノハイテック 　4538200 　254040　 1686.41% 15.95%
<1656> IS米国債7-10ETF 　103930 　7555.6　 1275.54% -0.23%
<4493> サイバセキュリ　　 　1555000 　145960　 965.36% 1.18%
<4348> インフォコム　　　 　1130500 　149000　 658.72% 11.1%
<7713> シグマ光機　　　　 　184700 　25020　 638.21% 4.05%
<3633> GMOペパ　　　　 　79100 　16000　 394.37% -4.54%
<8068> 菱洋エレク　　　　 　467400 　109020　 328.73% -4.42%
<3918> PCIHD　　　　 　297600 　70960　 319.39% -3.86%
<6470> 大豊工業　　　　　 　444400 　110500　 302.17% 10.2%
<4282> EPS　　　　　　 　1929700 　520080　 271.04% 0.28%
<3788> GMO-GS　　　 　284100 　80580　 252.57% -4.33%
<3698>* CRI・MW　　　 　62400 　18440　 238.39% 3.73%
<4115> 本州化　　　　　　 　240100 　72520　 231.08% 0%
<8746> 第一商品　　　　　 　2425100 　850780　 185.04% -12.95%
<7717> Vテクノロジー　　 　149200 　53660　 178.05% 5.13%
<3681> ブイキューブ　　　 　3328000 　1202600　 176.73% 0.58%
<7625> ダイニング　　　　 　2632400 　1022120　 157.54% 18.82%
<3680> ホットリンク　　　 　987700 　385700　 156.08% 5.84%
<3984> ユーザローカル　　 　41600 　16700　 149.10% 5.49%
<3021> PCNET　　　　 　38700 　16080　 140.67% -3.12%
<3134>* Hamee　　　　 　157500 　66040　 138.49% 6.22%
<1369> DIAM225　　 　2147 　905.8　 137.03% -0.07%
<3636> 三菱総研　　　　　 　324200 　136920　 136.78% 1.79%
<3541> 農総研　　　　　　 　150100 　64200　 133.80% -3.87%
<6232> ACSL　　　　　 　189200 　81380　 132.49% -1.89%
<3053> ペッパー　　　　　 　1830500 　788760　 132.07% 10.63%
<6597> HPCシス　　　　 　293400 　127120　 130.81% 1.25%
<4446>* Link-U　　　 　145600 　63200　 130.38% 4.34%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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