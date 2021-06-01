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アクセスグループ　ストップ高買い気配、感染対策対応型の会場運営パッケージサービスを提供開始／新興市場スナップショット

2021年6月1日 12:46

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記事提供元：フィスコ


*12:46JST <7042> アクセスグループ 982カ -
ストップ高買い気配。子会社のアクセスプログレス（東京都渋谷区）が新型コロナウイルスなどの感染対策に対応し、準備から運営までワンストップでサポートする会場運営パッケージサービスの提供を開始したと発表している。同社は複数の自治体からワクチン接種会場の運営を受託しており、パッケージ化することでスムーズに会場運営を準備・開始できる体制を構築する。《TY》

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