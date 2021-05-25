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*15:41JST 25日の日本国債市場概況：債券先物は151円50銭で取引終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年6月限
寄付151円48銭 高値151円51銭 安値151円46銭 引け151円50銭
売買高総計16917枚
2年 424回 -0.130％
5年 147回 -0.100％
10年 362回 0.080％
20年 176回 0.445％
25日の債券先物6月限は、下げ渋り。151円48銭で取引を開始し、151円46銭まで
下げた後、151円51銭まで買われており、151円50銭で取引を終えた。現物債の
取引では、10年超の気配が相対的にややしっかりとなった。
＜米国債概況＞
2年債は0.15％、10年債は1.60％、30年債は2.29％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.15％、英国債は0.81％、オーストラリア10年債は1.68％、NZ10年債は
1.78％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
＜海外＞
・17:00 独・5月IFO企業景況感指数（予想：98.0、4月：96.8）
・20:40 エバンス米シカゴ連銀総裁オンライン討論会参加
・21:00 バーキン米リッチモンド連銀総裁オンライン討論会参加
・22:00 米・3月FHFA住宅価格指数（前月比予想：+1.2％、2月：+0.9％）
・22:00 米・3月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数（前年比予想：+12.50％、2月：+11.94％）
・23:00 米・4月新築住宅販売件数（予想：95.0万戸、3月：102.1万戸）
・23:00 米・5月消費者信頼感指数（予想：119.0、4月：121.7）
・23:00 米・5月リッチモンド連銀製造業指数（予想：19、4月：17）
・23:00 クオールズ米FRB副議長証言（上院銀行委員会）
・02:00 米財務省・2年債入札
（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《MK》
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