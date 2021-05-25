

*15:41JST 25日の日本国債市場概況：債券先物は151円50銭で取引終了

＜円債市場＞

長期国債先物2021年6月限

寄付151円48銭 高値151円51銭 安値151円46銭 引け151円50銭

売買高総計16917枚

2年 424回 -0.130％

5年 147回 -0.100％

10年 362回 0.080％

20年 176回 0.445％

25日の債券先物6月限は、下げ渋り。151円48銭で取引を開始し、151円46銭まで

下げた後、151円51銭まで買われており、151円50銭で取引を終えた。現物債の

取引では、10年超の気配が相対的にややしっかりとなった。

＜米国債概況＞

2年債は0.15％、10年債は1.60％、30年債は2.29％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.15％、英国債は0.81％、オーストラリア10年債は1.68％、NZ10年債は

1.78％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞

・17:00 独・5月IFO企業景況感指数（予想：98.0、4月：96.8）

・20:40 エバンス米シカゴ連銀総裁オンライン討論会参加

・21:00 バーキン米リッチモンド連銀総裁オンライン討論会参加

・22:00 米・3月FHFA住宅価格指数（前月比予想：+1.2％、2月：+0.9％）

・22:00 米・3月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数（前年比予想：+12.50％、2月：+11.94％）

・23:00 米・4月新築住宅販売件数（予想：95.0万戸、3月：102.1万戸）

・23:00 米・5月消費者信頼感指数（予想：119.0、4月：121.7）

・23:00 米・5月リッチモンド連銀製造業指数（予想：19、4月：17）

・23:00 クオールズ米FRB副議長証言（上院銀行委員会）

・02:00 米財務省・2年債入札

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《MK》