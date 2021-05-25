マーケット RSS

 

25日の日本国債市場概況：債券先物は151円50銭で取引終了

2021年5月25日 15:41

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*15:41JST 25日の日本国債市場概況：債券先物は151円50銭で取引終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年6月限
寄付151円48銭 高値151円51銭 安値151円46銭 引け151円50銭
売買高総計16917枚

2年 424回 -0.130％
5年 147回 -0.100％
10年 362回 0.080％
20年 176回 0.445％

25日の債券先物6月限は、下げ渋り。151円48銭で取引を開始し、151円46銭まで
下げた後、151円51銭まで買われており、151円50銭で取引を終えた。現物債の
取引では、10年超の気配が相対的にややしっかりとなった。

＜米国債概況＞
2年債は0.15％、10年債は1.60％、30年債は2.29％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.15％、英国債は0.81％、オーストラリア10年債は1.68％、NZ10年債は
1.78％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞
・17:00　独・5月IFO企業景況感指数（予想：98.0、4月：96.8）
・20:40　エバンス米シカゴ連銀総裁オンライン討論会参加
・21:00　バーキン米リッチモンド連銀総裁オンライン討論会参加
・22:00　米・3月FHFA住宅価格指数（前月比予想：+1.2％、2月：+0.9％）
・22:00　米・3月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数（前年比予想：+12.50％、2月：+11.94％）
・23:00　米・4月新築住宅販売件数（予想：95.0万戸、3月：102.1万戸）
・23:00　米・5月消費者信頼感指数（予想：119.0、4月：121.7）
・23:00　米・5月リッチモンド連銀製造業指数（予想：19、4月：17）
・23:00　クオールズ米FRB副議長証言（上院銀行委員会）
・02:00　米財務省・2年債入札

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《MK》

関連記事

スポンサードリンク

東京株式市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 東京株式市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. マネックスＧ　大幅反落、ビットコイン価格の先行き不透明感を警戒視
  2. 大阪金概況：上昇、一時昨年9月以来の6600円台回復
  3. NY原油：続伸で66.05ドル、需要増加の思惑で66ドル台に
  4. エイジアは上値試す、22年3月期大幅増収増益・連続増配予想
  5. ビットコイン、海外の売りポジションは増加【フィスコ・ビットコインニュース】
  1. ビットコイン急落で株式市場も調整相場入りか?
  2. 来週の相場で注目すべき3つのポイント：仮想通貨相場、米エヌビディア決算、底打ち感強まる新興市場など
  3. 原油相場はレンジ相場が続きそう　サンワード貿易の陳氏(花田浩菜)
  4. NY原油：反発、原油需要の増加観測が再浮上
  5. 相場展望5月20日　良い所取りしてきた株式市場、悪材料に反応強める　仮想通貨ビットコイン急落で、NYダウ一時▲..
  1. ビットコイン急落から始まっている? 2021年のsell in mayと対策　後編
  2. バフェット氏に引導? バリュー投資の終焉と緩和バブルの副作用 (2)
  3. バフェット氏に引導? バリュー投資の終焉と緩和バブルの副作用 (1)
  4. ビットコイン急落から始まっている? 2021年のsell in mayと対策　前編
  5. 相場展望5月13日　ハイテク主導の米国株式市場の終焉の始まりか?　日経平均の急落でも、動かない日銀ETF買い今..

広告

写真で見るニュース

  • ニコ・ロズベルグ（画像: コンチネンタルタイヤ・ジャパンの発表資料より）
  • ジープ・ラングラーの特別仕様車（画像: ステランティス発表資料より）
  • © 2021 GNOSIS COMPANY All rights reserved
  • E-PACE PHEV LAUNCH EDITION（画像: ジャガー発表資料より）
  • クロスカブ110のプコブルー仕様（画像: 本田技研工業の発表資料より）
  • GLC 220 d 4MATIC Sports Line Edition（画像: メルセデス・ベンツ日本発表資料より）
  • 小惑星ベンヌ (c) NASA
  • ©2020 HOKUSAI MOVIE
  • アルファード 特別仕様車 S“TYPE GOLD II”（画像: トヨタ自動車の発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望5月24日　米国株式は、経済指標好調に比べ、鈍化がみられる　『インフレ懸念』を織り込み始めたか?

コロナ関連の破たん1416件に　変異型拡大やワクチン接種遅れで疲弊感広がる　東京商工リサーチ

左端が新会社副社⻑（予定） ⻑⾕川省吾氏、右端が新会社社⻑（予定） 田中宏和氏（川崎重工発表資料より）

川崎重工とソニー、ロボットプラットフォームの新会社設立

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体