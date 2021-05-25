関連記事
*10:59JST 出来高変化率ランキング（10時台）～DMG森精、不二硝などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月25日 10:41 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<6175> ネットマーケ 4160300 114520 3532.82% 0.72%
<1482> iシェアーズ 134955 4053.8 3229.1% 0.04%
<5212> 不二硝 595800 26560 2143.22% 4.64%
<3989> シェアリングT 1636000 288920 466.25% 0%
<6131> 浜井産 145500 28060 418.53% 9.87%
<3341> 日本調剤 205000 49660 312.81% -4.84%
<2517> MXJリートコア 242330 59996 303.91% 0.08%
<2904> 一正蒲 595600 149620 298.08% -1.89%
<5009> 富士興 126500 33980 272.28% -2.88%
<4169> M−エネチェンジ 570300 163740 248.3% 3.13%
<2673> 夢隊 13476300 4586420 193.83% 18.06%
<2060> フィード・ワン 478900 176320 171.61% -2.59%
<2561> iS日国際 94424 39120 141.37% 0.04%
<2788> アップル 708200 333760 112.19% 3.62%
<2562> 上場ダウH 72140 40242 79.27% 0.34%
<1345> 上場Jリート 123100 69160 77.99% 0.24%
<4881> M−ファンペップ 106900 63640 67.98% 4.58%
<9267> Genky 67200 40660 65.27% 3.94%
<3663> アートスパーク 379800 234300 62.1% 5.06%
<9039> サカイ引越 30000 18600 61.29% 5.77%
<7177> GMOHD 568700 353000 61.1% 3.43%
<7952> 河合楽 26900 16820 59.93% 3.03%
<9057> 遠州トラック 29800 18740 59.02% -1.84%
<6626> SEMITEC 34300 22100 55.2% 3.91%
<6400> 不二精機 1816100 1177760 54.2% -5.62%
<5659> 日精線 25900 17800 45.51% 3.15%
<8699> 澤田HD 1076300 767460 40.24% 0.41%
<4175> M−coly 52200 38560 35.37% 4.22%
<3333> あさひ 149400 111160 34.4% -1.27%
<6141> DMG森精 914700 718600 27.29% 5.3%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- 大真空 堅調、1月14日につけた年初来高値2790円が射程に 5/25 11:01
- 浜井産業 大幅続伸、高水準の自社株買いによる需給インパクトを期待 5/25 10:44
- マーチャント・バンカーズが暗号資産のハッキングやマネロン対策セキュリティ技術のIT企業と提携し関連事業をさらに強化 5/25 10:36
- アルメディオ ストップ高買い気配、自動運転用レーダー波制御用コンパウンド開発 5/25 10:21
- ダイヤ通商は株式5分割が好感され急伸しストップ高 5/25 10:13
広告
広告
広告