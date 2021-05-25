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出来高変化率ランキング（10時台）～DMG森精、不二硝などがランクイン

2021年5月25日 10:59

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記事提供元：フィスコ


*10:59JST 出来高変化率ランキング（10時台）～DMG森精、不二硝などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月25日　10:41　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<6175> ネットマーケ　　　 4160300 　114520　 3532.82% 0.72%
<1482> iシェアーズ　　　　134955 　4053.8　 3229.1% 0.04%
<5212> 不二硝　　　　　　　595800 　26560　 2143.22% 4.64%
<3989> シェアリングT　　　1636000 　288920　 466.25% 0%
<6131> 浜井産　　　　　　　145500 　28060　 418.53% 9.87%
<3341> 日本調剤　　　　　　205000 　49660　 312.81% -4.84%
<2517> MXJリートコア　　242330 　59996　 303.91% 0.08%
<2904> 一正蒲　　　　　　　595600 　149620　 298.08% -1.89%
<5009> 富士興　　　　　　　126500 　33980　 272.28% -2.88%
<4169> M−エネチェンジ　　　570300 　163740　 248.3% 3.13%
<2673> 夢隊　　　　　　　　13476300 　4586420　 193.83% 18.06%
<2060> フィード・ワン　　　478900 　176320　 171.61% -2.59%
<2561> iS日国際　　　　　94424 　39120　 141.37% 0.04%
<2788> アップル　　　　　　708200 　333760　 112.19% 3.62%
<2562> 上場ダウH　　　　　72140 　40242　 79.27% 0.34%
<1345> 上場Jリート　　　　123100 　69160　 77.99% 0.24%
<4881> M−ファンペップ　　　106900 　63640　 67.98% 4.58%
<9267> Genky　　　　　67200 　40660　 65.27% 3.94%
<3663> アートスパーク　　　379800 　234300　 62.1% 5.06%
<9039> サカイ引越　　　　　30000 　18600　 61.29% 5.77%
<7177> GMOHD　　　　　568700 　353000　 61.1% 3.43%
<7952> 河合楽　　　　　　　26900 　16820　 59.93% 3.03%
<9057> 遠州トラック　　　　29800 　18740　 59.02% -1.84%
<6626> SEMITEC　　　34300 　22100　 55.2% 3.91%
<6400> 不二精機　　　　　　1816100 　1177760　 54.2% -5.62%
<5659> 日精線　　　　　　　25900 　17800　 45.51% 3.15%
<8699> 澤田HD　　　　　　1076300 　767460　 40.24% 0.41%
<4175> M−coly　　　　　52200 　38560　 35.37% 4.22%
<3333> あさひ　　　　　　　149400 　111160　 34.4% -1.27%
<6141> DMG森精　　　　　914700 　718600　 27.29% 5.3%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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