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*12:05JST 【M&A速報：2021/05/20（1）】新型コロナPCＲ検査キット提供のアイチェック、ヤギなどから資金調達を実施
■新型コロナPCＲ検査・抗原検査キット提供のアイチェック(ICheck)、TSIホールディングス<3608>やヤギ<7460>などから資金調達を実施
■飲食店向けデリバリー注文一元管理サービス「CAMEL」提供のtacoms、資金調達を実施
■グローバル学生特化型プラットフォーム「JPort」運営のSPeak、約8000万円の資金調達を実施
■建設業マッチングプラットフォーム提供のツクリンク、約3億円の資金調達を実施
■広告制作事業等のクロスデバイス、Webコンサル・Web制作のT-imageを買収 関西エリアの業務強化
■ベアリングメーカーのダイベア、電磁クラッチ用ベアリング等旋削加工のミッドテックを買収
■京都中央信金と中信ベンチャーキャピタル、3億円の「中信ベンチャー・投資ファンド6号投資事業有限責任組合」を設立
■ヤマエ久野<8108>、持株会社体制に移行
■サントリー食品インターナショナル<2587>、国内飲料自動販売機等事業のグループ会社を再編
■NTTデータ<9613>、クラウド環境でのアプリケーション開発に強みをもつ米Nexient社を買収
■インドの再生可能エネルギー大手Adani Green Energy、ソフトバンクG<9984>のインド子会社SB Energy India社を買収
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》
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