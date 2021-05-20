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【M&A速報：2021/05/20（1）】新型コロナPCＲ検査キット提供のアイチェック、ヤギなどから資金調達を実施

2021年5月20日 12:05

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記事提供元：フィスコ


*12:05JST 【M&A速報：2021/05/20（1）】新型コロナPCＲ検査キット提供のアイチェック、ヤギなどから資金調達を実施
■新型コロナPCＲ検査・抗原検査キット提供のアイチェック(ICheck)、TSIホールディングス<3608>やヤギ<7460>などから資金調達を実施

■飲食店向けデリバリー注文一元管理サービス「CAMEL」提供のtacoms、資金調達を実施

■グローバル学生特化型プラットフォーム「JPort」運営のSPeak、約8000万円の資金調達を実施

■建設業マッチングプラットフォーム提供のツクリンク、約3億円の資金調達を実施

■広告制作事業等のクロスデバイス、Webコンサル・Web制作のT-imageを買収　関西エリアの業務強化

■ベアリングメーカーのダイベア、電磁クラッチ用ベアリング等旋削加工のミッドテックを買収

■京都中央信金と中信ベンチャーキャピタル、3億円の「中信ベンチャー・投資ファンド6号投資事業有限責任組合」を設立

■ヤマエ久野<8108>、持株会社体制に移行

■サントリー食品インターナショナル<2587>、国内飲料自動販売機等事業のグループ会社を再編

■NTTデータ<9613>、クラウド環境でのアプリケーション開発に強みをもつ米Nexient社を買収

■インドの再生可能エネルギー大手Adani Green Energy、ソフトバンクG<9984>のインド子会社SB Energy India社を買収

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》

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