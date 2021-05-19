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アールシーコア　年初来高値、22年3月期の営業利益予想3.00億円、黒字転換、年間配当予想は35円に増額／新興市場スナップショット

2021年5月19日 09:54

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記事提供元：フィスコ


*09:54JST <7837> アールシーコア 832 +46
年初来高値。22年3月期の営業損益予想を3.00億円の黒字（前期実績2.52億円の赤字）と発表している。移住や住み替えの需要増加が見込まれる中、大規模改修した旗艦店の営業再開で黒字転換を目指す。年間配当予想は35.00円（前期は20.00円）。また、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を踏まえ、中期経営計画の23年3月期の売上高目標を200.00億円（従来目標240.00億円）、営業利益率を5.00％（同8.00％）に見直した。《FA》

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