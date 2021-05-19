

*08:20JST 5/19

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（28406.84、+582.01）

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・NYダウは下落（34060.66、-267.13）

・ナスダック総合指数は下落（13303.64、-75.41）

・シカゴ日経225先物は下落（28130、大阪比-330）

・1ドル108円90-00銭

・SOX指数は下落（2929.15、-25.48）

・VIX指数は上昇（21.34、+1.62）

・米原油先物は下落（65.49、-0.78）

・米長期金利は横ばい

・コロナ変異種拡大による経済停滞

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の大幅な遅れ

留意事項

・鉱工業生産（3月）

・設備稼働率（3月）

・訪日外国人客数（4月）

・黒田日銀総裁が講演

・ユーロ圏新車販売台数（4月）

・英消費者物価指数（4月）

・ユーロ圏消費者物価指数確定値（4月）

・欧州ECBが金融安定報告書公表

・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（4月27-28日会合分）

・香港、韓国、トルコは休場《ST》