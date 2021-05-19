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記事提供元：フィスコ
*08:20JST 5/19
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（28406.84、+582.01）
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・NYダウは下落（34060.66、-267.13）
・ナスダック総合指数は下落（13303.64、-75.41）
・シカゴ日経225先物は下落（28130、大阪比-330）
・1ドル108円90-00銭
・SOX指数は下落（2929.15、-25.48）
・VIX指数は上昇（21.34、+1.62）
・米原油先物は下落（65.49、-0.78）
・米長期金利は横ばい
・コロナ変異種拡大による経済停滞
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の大幅な遅れ
留意事項
・鉱工業生産（3月）
・設備稼働率（3月）
・訪日外国人客数（4月）
・黒田日銀総裁が講演
・ユーロ圏新車販売台数（4月）
・英消費者物価指数（4月）
・ユーロ圏消費者物価指数確定値（4月）
・欧州ECBが金融安定報告書公表
・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（4月27-28日会合分）
・香港、韓国、トルコは休場《ST》
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