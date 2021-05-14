

*17:26JST 14日の日本国債市場概況：債券先物は151円35銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2021年6月限

寄付151円31銭 高値151円38銭 安値151円30銭 引け151円35銭

売買高総計18630枚

2年 424回 -0.130％

5年 147回 -0.095％

10年 362回 0.085％

20年 176回 0.440％

債券先物6月限は、151円31銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利低下を受けて買いが先行し、その後も日銀の国債買い入れオペで買い安心感がみられ、151円30銭から151円38銭まで上げた。現物債の取引では、5年債、10年債、20年債が買われ、2年債はもみ合った。

＜米国債概況＞

2年債は0.15％、10年債は1.64％、30年債は2.36％近辺で推移。

債券利回りはやや低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.11％、英国債は0.88％、オーストラリア10年債は1.78％、NZ10年債は1.87％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・21:30 米・4月小売売上高（前月比予想：+1.0％、3月：+9.7％）

・21:30 米・4月輸入物価指数（前月比予想：+0.6％、3月：+1.2％）

・22:15 米・4月鉱工業生産（前月比予想：+1.0％、3月：+1.4％）

・22:15 米・4月設備稼働率（予想：75.0％、3月：74.4％）

・23:00 米・5月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値（予想：90.0、4月：88.3）

・23:00 米・3月企業在庫（前月比予想：+0.3％、2月：+0.5％）

・02:00 カプラン米ダラス連銀総裁オンライン討論会参加《KK》