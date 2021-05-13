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【M&A速報：2021/05/13（2）】森永乳業、ベトナムの乳製品メーカーElovi Vietnam社を買収

2021年5月13日 17:19

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記事提供元：フィスコ


*17:19JST 【M&A速報：2021/05/13（2）】森永乳業、ベトナムの乳製品メーカーElovi Vietnam社を買収
■森永乳業<2264>、ベトナムの乳製品メーカーElovi Vietnam社を買収

■双日<2768>、米国の農業ITスタートアップ企業Ricult社に出資

■三菱地所<8802>、ウィルグループ<6089>傘下でTECH人材向けコミュニティ型賃貸住宅展開のCEspaceと資本業務提携

■日本ユニシス<8056>、データ分析サービスのギックスと資本業務提携

■「東大式FPマネーセミナー」等運営のクロス・デジタル・イノベーション、ADワークスグループ<2982>などから総額8000万円の資金調達を実施

■日本創発グループ<7814>、創業1921年の飯島製本に出資　持ち分法適用関連会社化

■ベルテクスコーポレーション<5290>、中期経営計画を発表

■IHI<7013>、子会社で気象防災・宇宙防衛関連機器事業の明星電気<6709>を株式交換により完全子会社化

■ニッケ<3201>、持ち分法適用関連会社フジコー<3515>を株式交換により完全子会社化

■西武HD<9024>、傘下の西武建材の全株式を建築材料等製造・卸事業の東和アークスに譲渡

■西武HD<9024>、中期経営計画を発表

■東海汽船<9173>、持ち分法適用関連会社の小笠原海運に追加出資し連結子会社化　日本郵船<9101>から1％の株式取得

■日本ゼオン<4205>、子会社で光学フィルム等製造のオプテスを吸収合併

■三菱地所<8802>とぴあ<4337>、資本業務提携で基本合意　ライブ・コンテンツ施設の経営及び運営機能強化など

■石油資源開発<1662>、カナダシェールガスプロジェクトの鉱区権益10％すべてをPetronas Energy Canada社に譲渡

■ADワークスグループ<2982>、中期経営計画を発表

■グローリー<6457>、中期経営計画を発表

■新晃工業<6458>、中期経営計画を発表

■オカダアイヨン<6294>、中長期経営計画を発表

■日本ヒューム<5262>、中期経営計画を発表

■ダイワボウHD<3107>、中期経営計画を発表

■オーハシテクニカ<7628>、RMBジャパン・オポチュニティーズ・ファンドからの株主提案に「反対」を表明

■十六銀行<8356>、持株会社体制への移行を決議

■亀田製菓<2220>、米菓を製造するベトナムの持ち分法適用関連会社THK社に追加出資し子会社化

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》

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