

*08:24JST 5/12

[強弱材料]

強気材料

・SOX指数は上昇（2976.01、+8.90）

・米原油先物は上昇（65.28、+0.36）

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（28608.59、-909.75）

・NYダウは下落（34269.16、-473.66）

・ナスダック総合指数は下落（13389.43、-12.43）

・シカゴ日経225先物は下落（28615、大阪比-75）

・1ドル108円60-70銭

・VIX指数は上昇（21.84、+2.18）

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種拡大による経済停滞

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の大幅な遅れ

留意事項

・貿易統計（4月上中旬）

・日銀営業毎旬報告（5月10日現在）

・景気動向指数（3月）

・トヨタ<7203>、NTT<9432>、ソフトバンクG<9984>など決算発表

・英鉱工業生産指数（3月）

・英国内総生産（GDP）（1-3月）

・ユーロ圏鉱工業生産指数（3月）

・米CPI（4月）

・米財政収支（4月）

・バイデン米大統領が民主共和両党の上下院幹部と会談

・クラリダ連邦準備制度理事会（FRB）副議長が講演

・欧州委員会が経済見通しを発表

・インドネシアは休場、マレーシアは午前の半日取引《ST》