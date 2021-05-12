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記事提供元：フィスコ
*08:24JST 5/12
[強弱材料]
強気材料
・SOX指数は上昇（2976.01、+8.90）
・米原油先物は上昇（65.28、+0.36）
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（28608.59、-909.75）
・NYダウは下落（34269.16、-473.66）
・ナスダック総合指数は下落（13389.43、-12.43）
・シカゴ日経225先物は下落（28615、大阪比-75）
・1ドル108円60-70銭
・VIX指数は上昇（21.84、+2.18）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種拡大による経済停滞
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の大幅な遅れ
留意事項
・貿易統計（4月上中旬）
・日銀営業毎旬報告（5月10日現在）
・景気動向指数（3月）
・トヨタ<7203>、NTT<9432>、ソフトバンクG<9984>など決算発表
・英鉱工業生産指数（3月）
・英国内総生産（GDP）（1-3月）
・ユーロ圏鉱工業生産指数（3月）
・米CPI（4月）
・米財政収支（4月）
・バイデン米大統領が民主共和両党の上下院幹部と会談
・クラリダ連邦準備制度理事会（FRB）副議長が講演
・欧州委員会が経済見通しを発表
・インドネシアは休場、マレーシアは午前の半日取引《ST》
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