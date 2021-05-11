マーケット RSS

 

【M&A速報：2021/05/11（2）】旅行大手KNT-CTホールディングス、総額約400億円の資金調達報道にコメント

2021年5月11日 17:11

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*17:11JST 【M&A速報：2021/05/11（2）】旅行大手KNT-CTホールディングス、総額約400億円の資金調達報道にコメント
■旅行大手KNT-CTホールディングス<9726>、近鉄GHD<9041>などからの総額400億円規模の資金調達報道について「現在検討中」

■福山通運<9075>、最大約364億円の自己株TOBを実施　近鉄グループからの全保有株式売却意向に対応

■バーチャル空間「オヴィス」提供のoVice、プレシリーズAラウンドで総額1.5億円の資金調達を実施

■日本語でのグローバル・コミュニケーションサービス「Sail」運営のHelte、国際不動産事業のWarm Lightと資本業務提携

■ソフトバンク<9434>、アジア最大級の通信事業者アシアタ・グループ傘下で総合デジタルマーケティング事業展開のADA社と資本業務提携

■デジタルハーツHD<3676>、IT人材プラットフォーム事業展開のアイデンティティーを買収

■車両販売展開のファミリー<8298>、MBOを実施　非上場化へ　買付価格は1株750円

■東テク<9960>、大崎電気工業<6644>シンガポール子会社で計装事業のQuantum Automation社を買収

■コンピュータ・ビジネス書籍出版の秀和システム、船井電機<6839>へのTOBが成立

■帝国通信工業<6763>、中期経営計画を発表

■EIZO<6737>、中期経営計画を発表

■出光興産<5019>、中期経営計画を見直し

■出光興産<5019>、子会社SDSバイオテック<4952>を株式交換により完全子会社化

■今治造船と正栄汽船、中国塗料<4617>に出資　環境対応に関する共同研究で業務提携

■中国塗料<4617>、中期経営計画を発表

■参天製薬<4536>、持株会社体制への移行を延期

■石原産業<4028>、中期経営計画を発表

■澁澤倉庫<9304>、中期経営計画を発表

■稲畑産業<8098>、買収防衛策を廃止

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 相場展望5月10日　米投資ファンドの中間決算を巡る「売り」に注目　日本企業の決算発表後の下落リスクにも注意
  2. バフェット氏に引導? バリュー投資の終焉と緩和バブルの副作用 (3)
  3. ウッドワン　25日線とのかい離縮小により過熱感は後退
  4. 日経平均は4日ぶり大幅反落、さすがに「いいとこ取り」過ぎた／ランチタイムコメント
  5. 米国株見通し：下げ渋りか、緩和長期化を見極め
  1. NY金、上値抵抗線1800ドルのブレイクなるか　サンワード貿易の陳氏（花田浩菜）
  2. NY原油は65～70ドルに水準を切り上げるか　サンワード貿易の陳氏(花田浩菜)
  3. ユニ・チャームは「顔がみえマスク」が好評で早期に完売！
  4. テーパリングを発表したカナダドルの見通し
  5. 相場展望5月6日　日銀ETF購入抑制で、日経平均嵩上げ4,000円の行方？外資系が『日本株を買わない理由として..
  1. ビットコイン急落から始まっている? 2021年のsell in mayと対策　後編
  2. 小野薬品は週刊新潮の新型コロナ「変異株も感染防止」が話題になり後場も高い
  3. バフェット氏に引導? バリュー投資の終焉と緩和バブルの副作用 (2)
  4. ビットコインが一時15%下落、その原因と今後の相場は?
  5. ビットコイン急落から始まっている? 2021年のsell in mayと対策　前編

広告

写真で見るニュース

  • ©2020 HOKUSAI MOVIE
  • アルファード 特別仕様車 S“TYPE GOLD II”（画像: トヨタ自動車の発表資料より）
  • 光イオンを発生させ車内の空気清浄するAirReborn（画像：ガイダンスインターナショナル発表資料より）
  • 新型VEZEL（画像: 本田技研工業の発表資料より）
  • 新型アウディA3シリーズ（画像: アウディジャパン発表資料より）
  • アマゾンを通じた配送サービスのイメージ（アマゾンジャパン発表資料より）
  • Golf Touran（画像: フォルクスワーゲン グループ ジャパンの発表資料より）
  • 世界初公開となったアウディ・Q4 e-tronシリーズ（画像: アウディジャパン発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

ケルベルス地溝帯 (c) NASA/JPL/MSSS/The Murray Lab

火星の火山、現在も活動か　米国惑星科学研究所

(c) 123rf

バフェット氏に引導? バリュー投資の終焉と緩和バブルの副作用 (3)

相場展望5月10日　米投資ファンドの中間決算を巡る「売り」に注目　日本企業の決算発表後の下落リスクにも注意

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体