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*17:11JST 【M&A速報：2021/05/11（2）】旅行大手KNT-CTホールディングス、総額約400億円の資金調達報道にコメント
■旅行大手KNT-CTホールディングス<9726>、近鉄GHD<9041>などからの総額400億円規模の資金調達報道について「現在検討中」
■福山通運<9075>、最大約364億円の自己株TOBを実施 近鉄グループからの全保有株式売却意向に対応
■バーチャル空間「オヴィス」提供のoVice、プレシリーズAラウンドで総額1.5億円の資金調達を実施
■日本語でのグローバル・コミュニケーションサービス「Sail」運営のHelte、国際不動産事業のWarm Lightと資本業務提携
■ソフトバンク<9434>、アジア最大級の通信事業者アシアタ・グループ傘下で総合デジタルマーケティング事業展開のADA社と資本業務提携
■デジタルハーツHD<3676>、IT人材プラットフォーム事業展開のアイデンティティーを買収
■車両販売展開のファミリー<8298>、MBOを実施 非上場化へ 買付価格は1株750円
■東テク<9960>、大崎電気工業<6644>シンガポール子会社で計装事業のQuantum Automation社を買収
■コンピュータ・ビジネス書籍出版の秀和システム、船井電機<6839>へのTOBが成立
■帝国通信工業<6763>、中期経営計画を発表
■EIZO<6737>、中期経営計画を発表
■出光興産<5019>、中期経営計画を見直し
■出光興産<5019>、子会社SDSバイオテック<4952>を株式交換により完全子会社化
■今治造船と正栄汽船、中国塗料<4617>に出資 環境対応に関する共同研究で業務提携
■中国塗料<4617>、中期経営計画を発表
■参天製薬<4536>、持株会社体制への移行を延期
■石原産業<4028>、中期経営計画を発表
■澁澤倉庫<9304>、中期経営計画を発表
■稲畑産業<8098>、買収防衛策を廃止
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
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