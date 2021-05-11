

*08:22JST 5/11

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（29518.34、+160.52）

・1ドル108円80-90銭

・米原油先物は上昇（64.92、+0.02）

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・NYダウは下落（34742.82、-34.94）

・ナスダック総合指数は下落（13401.86、-350.38）

・シカゴ日経225先物は下落（29270、大阪比-300）

・SOX指数は下落（2967.11、-144.92）

・VIX指数は上昇（19.66、+2.97）

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種拡大による経済停滞

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・日銀金融政策決定会合の主な意見（4月26、27日分）

・家計調査（3月）

・車名別新車販売（4月）

・SUMCO<3436>、武田<4502>、ソフトバンク<9434>など決算発表

・中国消費者物価指数（4月）

・中国卸売物価指数（4月）

・独ZEW期待指数(5月)

・米JOLT求人件数（3月）

・石油輸出国機構（OPEC）月報《ST》