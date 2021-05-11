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記事提供元：フィスコ
*08:22JST 5/11
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（29518.34、+160.52）
・1ドル108円80-90銭
・米原油先物は上昇（64.92、+0.02）
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・NYダウは下落（34742.82、-34.94）
・ナスダック総合指数は下落（13401.86、-350.38）
・シカゴ日経225先物は下落（29270、大阪比-300）
・SOX指数は下落（2967.11、-144.92）
・VIX指数は上昇（19.66、+2.97）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種拡大による経済停滞
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・日銀金融政策決定会合の主な意見（4月26、27日分）
・家計調査（3月）
・車名別新車販売（4月）
・SUMCO<3436>、武田<4502>、ソフトバンク<9434>など決算発表
・中国消費者物価指数（4月）
・中国卸売物価指数（4月）
・独ZEW期待指数(5月)
・米JOLT求人件数（3月）
・石油輸出国機構（OPEC）月報《ST》
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