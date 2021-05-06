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*14:54JST 出来高変化率ランキング（14時台）～東京鉄、iSTOPIXなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月6日 14:42 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<7433> 伯東 1023200 70640 1348.47% 20.99%
<7625> ダイニング 6431300 591020 988.17% 19.92%
<8005> スクロール 3935400 403800 874.59% 9.7%
<5445>* 東京鉄 415100 47880 766.96% -8.46%
<6080> M&Aキャピ 469800 76560 513.64% -2.87%
<4312> サイバネット 306600 53360 474.59% -0.59%
<6232> ACSL 334700 58880 468.44% 5.62%
<2039> 原油ベア 57147 11615.2 392.00% -3.6%
<3064> MRO 5037300 1066880 372.15% -9.39%
<3196> ホットランド 157100 33500 368.96% 4.12%
<6962> 大真空 228800 49280 364.29% 9.49%
<4345> シーティーエス 290500 66080 339.62% 7.33%
<1699> 野村原油 22638160 5407326 318.66% 3.61%
<1475>* iSTOPIX 209920 50745 313.68% 1.49%
<7831> ウイルコHD 14770200 3602740 309.97% 11.54%
<1542> 純銀信託 41850 10209.4 309.92% 2.82%
<6666> リバーエレテク 154700 38640 300.36% 6.9%
<6552> GameWith 246900 63080 291.41% -10.17%
<5541> 大平金 540200 141580 281.55% 6.36%
<2928> RIZAPG 585200 153780 280.54% 5.42%
<2621> IS米国債20年ヘ ッジ有 92851 24553.4 278.16% 0.89%
<2148> ITM 377700 102440 268.70% -3.43%
<3967> エルテス 102600 28060 265.65% 5.78%
<7353> KIYO 39200 10980 257.01% -2.77%
<9468> KADOKAWA 688100 196080 250.93% -7 0.12%
<8914> エリアリンク 393000 112460 249.46% 11.14%
<5632> 菱製鋼 311000 92180 237.38% 2.85%
<1369> DIAM225 7123 2174.8 227.52% 1.69%
<3028>* アルペン 331300 102640 222.78% 7.08%
<9672> 都競馬 364700 114160 219.46% -4.22%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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