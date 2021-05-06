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出来高変化率ランキング（14時台）～東京鉄、iSTOPIXなどがランクイン

2021年5月6日 14:54

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記事提供元：フィスコ


*14:54JST 出来高変化率ランキング（14時台）～東京鉄、iSTOPIXなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [5月6日　14:42　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率


<7433> 伯東　　　　　　　 　1023200 　70640　 1348.47% 20.99%
<7625> ダイニング　　　　 　6431300 　591020　 988.17% 19.92%
<8005> スクロール　　　　 　3935400 　403800　 874.59% 9.7%
<5445>* 東京鉄　　　　　　 　415100 　47880　 766.96% -8.46%
<6080> M&Aキャピ　　　 　469800 　76560　 513.64% -2.87%
<4312> サイバネット　　　 　306600 　53360　 474.59% -0.59%
<6232> ACSL　　　　　 　334700 　58880　 468.44% 5.62%
<2039> 原油ベア　　　　　 　57147 　11615.2　 392.00% -3.6%
<3064> MRO　　　　　　 　5037300 　1066880　 372.15% -9.39%
<3196> ホットランド　　　 　157100 　33500　 368.96% 4.12%
<6962> 大真空　　　　　　 　228800 　49280　 364.29% 9.49%
<4345> シーティーエス　　 　290500 　66080　 339.62% 7.33%
<1699> 野村原油　　　　　 　22638160 　5407326　 318.66% 3.61%
<1475>* iSTOPIX　　 　209920 　50745　 313.68% 1.49%
<7831> ウイルコHD　　　 　14770200 　3602740　 309.97% 11.54%
<1542> 純銀信託　　　　　 　41850 　10209.4　 309.92% 2.82%
<6666> リバーエレテク　　 　154700 　38640　 300.36% 6.9%
<6552> GameWith　 　246900 　63080　 291.41% -10.17%
<5541> 大平金　　　　　　 　540200 　141580　 281.55% 6.36%
<2928> RIZAPG　　　 　585200 　153780　 280.54% 5.42%
<2621> IS米国債20年ヘ 　ッジ有 92851 　24553.4　 278.16% 0.89%
<2148> ITM　　　　　　 　377700 　102440　 268.70% -3.43%
<3967> エルテス　　　　　 　102600 　28060　 265.65% 5.78%
<7353> KIYO　　　　　 　39200 　10980　 257.01% -2.77%
<9468> KADOKAWA　 　688100 　196080　 250.93% -7 0.12%
<8914> エリアリンク　　　 　393000 　112460　 249.46% 11.14%
<5632> 菱製鋼　　　　　　 　311000 　92180　 237.38% 2.85%
<1369> DIAM225　　 　7123 　2174.8　 227.52% 1.69%
<3028>* アルペン　　　　　 　331300 　102640　 222.78% 7.08%
<9672> 都競馬　　　　　　 　364700 　114160　 219.46% -4.22%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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