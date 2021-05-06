

*14:29JST 【M&A速報：2021/05/06（1）】日産自動車、独ダイムラーの全保有株式を約11億4900万ユーロで売却

■日産自動車<7201>、独ダイムラーの全保有株式を約11億4900万ユーロで売却

■日邦産業<9913>、新株予約権無償割当て差止仮処分に係る特別抗告及び許可抗告の申し立てに係る申立書を受領

■澤田HD<8699>、同社株式の売却についてモンゴル中央銀行に通知

■日本アジアグループ<3751>、子会社JAG国際エナジーと国際航業の株式売却プロセスの進捗状況などを発表

■アクアプロダクト、積水アクアシステムからFRPプール事業を譲り受け

■上下水道部品・自動車部品など製造のクロダイト工業、ケー・ディ・シーを吸収合併

■ゆうちょ銀行<7182>、福岡キャピタルパートナーズが運営する「ナイン・ステーツ・5投資事業有限責任組合」に出資

■家賃債務保証・賃料管理リスクヘッジ業務の全保連、AZ-Starなどから資金調達を実施

■バイオ医薬品ソリューション提供のサイネオス・ヘルス・クリニカル、パーソルHD<2181>グループ会社のパーソルファーマパートナーズを買収

■建設業向け施工管理ソフトウェア開発の建設システム、有料職業紹介・人材派遣などのルイーダアカデミーを買収

■ソフトウェア設計・開発のワビット、スマートアグリ事業を新設会社のアルスプラウトに移管

■カラーコンタクトレンズ事業のLcode、同業のTeAmoを吸収合併

■アサヒGHD<2502>傘下の豪アサヒビバレッジズ、ニュージーランドのコーヒー豆販売会社オールプレス・エスプレッソを買収

■日立建機<6305>カナダ子会社、疲労検知技術による居眠り防止デバイス開発の豪スマートキャップ社を買収

■大日本住友製薬<4506>、英Roivant Sciences社との合併を目指す特別買収目的会社である米MAAC社に出資

■西武HD<9024>傘下のプリンスホテル、プリンスアイスワールド事業をグループのブルーミューズに移管

■九州広域復興支援ファンド、福岡県久留米市のカット野菜製造会社ファーストダウンに出資

■KSG、ジーンズなどカジュアルファッションウエア販売のアメリカ屋を買収

■ユニゾン・キャピタル、「FREAK’S STORE」などアパレル小売り事業展開のデイトナ・インターナショナルの株式取得

■フェイス<4295>、アールエムビー・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンド，エル・ピーから株主提案に関する書面を受領

■バローHD<9956>傘下の中部薬品、大阪府茨木市で調剤専門薬局運営のつるまると滋賀県東近江市で同業のオフィス澤田を買収

■豊田通商<8015>、コスタリカのトヨタ・レクサス販売代理店PURDY MOTOR社に出資

■秋田銀行<8343>、東北大学ベンチャーパートナーズ運営の「THVP-2号投資事業有限責任組合」に出資

■クシム<2345>、子会社のクシムインサイトを中間持株会社としグループ内組織を再編

■川崎汽船<9107>、米子会社でバイヤーズコンソリデーション事業などのCDS社の全保有株式を米SUN社運営の投資ファンドに譲渡

■電源開発<9513>、電気供給事業子会社のJ-POWERサプライアンドトレーディングを吸収合併

■エンタメ系スタートアップのいちから、アイドルグループ「SLEE」事業承継会社yokazeの全株式を従業員に譲渡

■京銀未来ファンド2号、歯の再生治療薬開発のトレジェムバイオファーマに出資

■IDEC<6652>グループ、スキューズからファクトリー・オートメーション(FA)事業を譲り受け

■みちのく地域活性化ファンド、りんご・ぶどう生産のトゥルーバファーム青森に出資

■神戸製鋼所<5406>、大阪チタニウムテクノロジーズ <5726>の一部保有株式を売却 出資比率19.43％に

■企業主導型保育園運営・IT事業のFunkit、不動産会社MIJから企業主導型保育園のダンデライオン保育園事業を譲り受け

■農林中金イノベーションファンド、インドネシアで生産者から直接生鮮食品が届くECプラットフォーム「Sayurbox」運営のKulawarga Asia社に出資

■ブルパス・キャピタル、「ドルフィン1号投資事業有限責任組合」を総額104億円でファイナルクローズ

■エンバイオHD<6092>、トルコとヨルダンの再生可能エネルギー事業が主な投資対象の「Japan Energy Capital1号ファンド」に出資

■夫婦の共有家計簿・貯金アプリ「オシドリ」提供のOsidOri、資金調達を実施

■センコーグループHD<9069>、精密機器・自動車部品輸送の豪AirRoad社を買収 60%の株式取得

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》