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【M&A速報：2021/04/30（2）】パソナグループ、法務分野人材サービス提供のMore-Selectionsを買収

2021年4月30日 17:20

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記事提供元：フィスコ


*17:20JST 【M&A速報：2021/04/30（2）】パソナグループ、法務分野人材サービス提供のMore-Selectionsを買収
■パソナグループ<2168>、法務分野に特化した人材サービス提供のMore-Selectionsを買収

■QBキャピタル、九州地域の大学関連ベンチャー対象の「QB2号ファンド」を設立　NCBベンチャーキャピタルと共同運営

■シャノン<3976>、TAGGYからデジタルマーケティング事業を譲り受け

■ストラテジックキャピタル、文化シヤッター<5930>に対し株主提案及び同提案に関する特集サイト開設を公表

■FVC<8462>、廃食用油からバイオディーゼル燃料を製造販売するレボインターナショナルに出資

■ミダスキャピタル投資先でアミューズメント施設「SEGA」運営などのGENDA、3億円の資金調達を実施

■マルハニチロ<1333>、「リアルテックグローバルファンド」に参画

■共英製鋼<5440>、子会社の共英コーポレーションを吸収合併

■共英製鋼<5440>、中期経営計画を発表

■三井物産<8031>、インドネシアの大手企業グループCT Corpの持株会社が発行する1000億円の転換社債を引き受け

■JSP<7942>、中期経営計画を発表

■伯東<7433>、中期経営計画を発表

■エンプラス<6961>、子会社でLED関連事業のエンプラスディスプレイデバイスを吸収合併

■NTTドコモ、ソニーセミコンダクタソリューションズ、野村総研の3社、EARTHBRAINの第三者割当増資を引き受け

■コマツ<6301>、子会社ランドログにスマートコンストラクション事業に関する権利義務の一部を承継　同社は社名を「EARTHBRAIN」に変更

■アルインコ<5933>、中期経営計画を発表

■東洋製缶グループHD<5901>、買収防衛策を廃止

■ネクストウェア<4814>、ITプロダクト企画・開発のteamSに出資

■宇部興産<4208>、22年4月に商号を「UBE（ユービーイー）」に変更

■宇部興産<4208>、新会社「UBEエラストマー」に合成ゴム事業を承継

■あおぞら銀行<8304>とあおぞら企業投資、米SVB Capitalとベンチャー投資などで業務提携

■NHN JAPAN、クラウド技術センターとAegis Wall事業部が管掌する事業を子会社NHNテコラスに承継

■Hamee<3134>、アパレルオンラインマッチングプラットフォーム運営のウィファブリックに出資

■中小機構、「おおいた中小企業支援4号ファンド投資事業有限責任組合」に出資

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》

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