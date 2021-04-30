関連記事
*17:20JST 【M&A速報：2021/04/30（2）】パソナグループ、法務分野人材サービス提供のMore-Selectionsを買収
■パソナグループ<2168>、法務分野に特化した人材サービス提供のMore-Selectionsを買収
■QBキャピタル、九州地域の大学関連ベンチャー対象の「QB2号ファンド」を設立 NCBベンチャーキャピタルと共同運営
■シャノン<3976>、TAGGYからデジタルマーケティング事業を譲り受け
■ストラテジックキャピタル、文化シヤッター<5930>に対し株主提案及び同提案に関する特集サイト開設を公表
■FVC<8462>、廃食用油からバイオディーゼル燃料を製造販売するレボインターナショナルに出資
■ミダスキャピタル投資先でアミューズメント施設「SEGA」運営などのGENDA、3億円の資金調達を実施
■マルハニチロ<1333>、「リアルテックグローバルファンド」に参画
■共英製鋼<5440>、子会社の共英コーポレーションを吸収合併
■共英製鋼<5440>、中期経営計画を発表
■三井物産<8031>、インドネシアの大手企業グループCT Corpの持株会社が発行する1000億円の転換社債を引き受け
■JSP<7942>、中期経営計画を発表
■伯東<7433>、中期経営計画を発表
■エンプラス<6961>、子会社でLED関連事業のエンプラスディスプレイデバイスを吸収合併
■NTTドコモ、ソニーセミコンダクタソリューションズ、野村総研の3社、EARTHBRAINの第三者割当増資を引き受け
■コマツ<6301>、子会社ランドログにスマートコンストラクション事業に関する権利義務の一部を承継 同社は社名を「EARTHBRAIN」に変更
■アルインコ<5933>、中期経営計画を発表
■東洋製缶グループHD<5901>、買収防衛策を廃止
■ネクストウェア<4814>、ITプロダクト企画・開発のteamSに出資
■宇部興産<4208>、22年4月に商号を「UBE（ユービーイー）」に変更
■宇部興産<4208>、新会社「UBEエラストマー」に合成ゴム事業を承継
■あおぞら銀行<8304>とあおぞら企業投資、米SVB Capitalとベンチャー投資などで業務提携
■NHN JAPAN、クラウド技術センターとAegis Wall事業部が管掌する事業を子会社NHNテコラスに承継
■Hamee<3134>、アパレルオンラインマッチングプラットフォーム運営のウィファブリックに出資
■中小機構、「おおいた中小企業支援4号ファンド投資事業有限責任組合」に出資
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- nmsホールディングス 基盤強化奏功で今期増収増益見込む、前期はHS堅調で営業利益上振れへ 4/30 17:28
- サイバダインなど／来週の買い需要 4/30 17:23
- 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は反落、東エレクとソニーGの2銘柄で約70円分押し下げ 4/30 17:18
- アイ・エス・ビー 1Qは増収・2ケタ増益、情報サービス事業及びセキュリティシステム事業共に好調を維持 4/30 16:33
- システムサポート オートメーション・エニウェアより「Advanced Solution Award」を受賞 4/30 16:29
広告
広告
広告