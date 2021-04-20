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記事提供元：フィスコ
*12:26JST 【M&A速報：2021/04/20（1）】東京建物、キーテクノロジースタートアップのビットキーと資本業務提携
■東京建物<8804>、キーテクノロジースタートアップのビットキーと資本業務提携
■GMOグローバルサインHD<3788>シンガポール子会社、ブラジルでSSLサーバ証明書販売の4BS社を買収
■GMOグローバルサインHD<3788>、双日<2768>との合弁事業解消 GMOモビリティクラウドを完全子会社化
■ワイズテーブルコーポレーション<2798>、アサヒビールなどを割当先として第三者割当増資を実施
■大阪ソーダ<4046>、無機工業薬品製造子会社の岡山化成を吸収合併
■大阪ソーダ<4046>、会社分割により建材及び生活関連商品に係る事業を子会社のダイソーケミカルに承継
■兼松<8020>、鋼構造物設計・製造等のベトナムATAD社と資本業務提携 持ち分法適用会社化
■SBIホールディングス<8473>グループ、鉄欠乏症検査装置「FIDscreen」開発の独フェロセンス(FerroSens)を買収
■マルチモーダル機械学習プラットフォーム開発のDATAFLUCT、シリーズAラウンドで3億円の資金調達を実施
■エネルギー関連インダストリー・クラウド提供のユニファイド・サービス、総額約10億円の資金調達を実施
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》
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