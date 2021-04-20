マーケット RSS

 

【M&A速報：2021/04/20（1）】東京建物、キーテクノロジースタートアップのビットキーと資本業務提携

2021年4月20日 12:26

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*12:26JST 【M&A速報：2021/04/20（1）】東京建物、キーテクノロジースタートアップのビットキーと資本業務提携
■東京建物<8804>、キーテクノロジースタートアップのビットキーと資本業務提携

■GMOグローバルサインHD<3788>シンガポール子会社、ブラジルでSSLサーバ証明書販売の4BS社を買収

■GMOグローバルサインHD<3788>、双日<2768>との合弁事業解消　GMOモビリティクラウドを完全子会社化

■ワイズテーブルコーポレーション<2798>、アサヒビールなどを割当先として第三者割当増資を実施

■大阪ソーダ<4046>、無機工業薬品製造子会社の岡山化成を吸収合併

■大阪ソーダ<4046>、会社分割により建材及び生活関連商品に係る事業を子会社のダイソーケミカルに承継

■兼松<8020>、鋼構造物設計・製造等のベトナムATAD社と資本業務提携　持ち分法適用会社化

■SBIホールディングス<8473>グループ、鉄欠乏症検査装置「FIDscreen」開発の独フェロセンス(FerroSens)を買収

■マルチモーダル機械学習プラットフォーム開発のDATAFLUCT、シリーズAラウンドで3億円の資金調達を実施

■エネルギー関連インダストリー・クラウド提供のユニファイド・サービス、総額約10億円の資金調達を実施

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. マネックスG　大幅反落、ビットコイン価格の急落で関連銘柄として警戒売り
  2. 相場展望4月19日　夏以降の米金融政策転換で『パウエル・ショック』起こるか? ⇒ 株式市場には逆風
  3. クリナップが急伸、21年3月期の業績予想を大幅に増額し注目集中
  4. 米国株見通し：失速か、対中関係や追加対策を不安視
  5. 大阪金概況：上昇、米長期金利の落ち着き映すも株価底堅く上値の重い展開
  1. NY原油：大幅続伸で63.15ドル、IEAは今年の需要見通し引き上げ
  2. NY金は値固め局面か　サンワード貿易の陳氏（花田浩菜）
  3. 政府が推薦する銘柄!? 「攻めのIT経営銘柄」が「DX銘柄」に変わったワケ　後編
  4. NFTが仮想通貨へ与える影響は
  5. ADR日本株ランキング～ソフトバンクGなど全般堅調、シカゴは大阪比130円高の29750円～
  1. スエズ運河座礁でどうなる原油価格
  2. 引き金が引かれた? バブルが崩壊する仕組みと3つの共通点　前編
  3. 30日上場のAppierGroup(エイピアグループ)は後場、公開価格の29%高(2060円)で始まる
  4. アンジェスは共同開発中の新型コロナ「治療薬」が注目され大幅反発
  5. ADR日本株ランキング～トヨタなど全般冴えない、シカゴは大阪比130円安び28680円～

広告

写真で見るニュース

  • Golf Touran（画像: フォルクスワーゲン グループ ジャパンの発表資料より）
  • 世界初公開となったアウディ・Q4 e-tronシリーズ（画像: アウディジャパン発表資料より）
  • 木星
  • Photo：最後に最上級機種「1300ccのスーパーデラックス」を販売するのが秘訣だった
  • Outback Wilderness(アウトバック ウィルダネス)（画像: スバルの発表資料より）
  • (C) 2020 20th Century Studios. All rights reserved.
  • e-POWERイメージ（画像：日産自動車株式会社発表資料より）
  • 2021年シーズン カラーリングマシン（本田技研工業の発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

5年先まで使える広告代理店的プレゼンテーション術 (50)

今回の研究の概要。アトピー性皮膚炎の主要な痒みを引き起こす物質である IL-31の産生を抑制する化合物を開発した。（画像: 九州大学の発表資料より）

アトピーの痒みを根元から絶つ! 痒み発症する物質を抑制の化合物開発　九大ら

相場展望4月19日　夏以降の米金融政策転換で『パウエル・ショック』起こるか? ⇒ 株式市場には逆風

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体