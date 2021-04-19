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記事提供元：フィスコ
*16:27JST 【M&A速報：2021/04/19（2）】旭化成ホームズ、住宅会社の豪McDonald Jones社を子会社化
■旭化成ホームズ、戸建住宅会社の豪McDonald Jones社に追加出資し子会社化
■越境ファッションECサイト「60％」運営のシックスティーパーセント、資金調達を実施
■サイバーエージェント・キャピタル、総額60億円の「CA Startups Internet Fund 3号投資事業有限責任組合」を設立
■米IBM、イタリアのプロセス・マイニング・ソフトウェア企業myInvenio社を買収
■ファッション事業などのマッシュHD、ファッションメディア運営のSTYLE VOICE株の過半数を取得へ サイバーエージェント<4751>なども出資
■筑波大学発宇宙ベンチャーのワープスペース、本田圭佑氏のKSK Angel Fundなどから4億円の資金調達を実施
■ジョブ型制度向け人事システム「JOB BASE」運営のEx-Work、資金調達を実施
■MBO実施中の光陽社<7946>、買付価格を1060円に引き上げ 買付期間を5月14日まで延長 サイブリッジ合同会社は応募へ
■メディカルネット<3645>歯科ディーラー子会社のオカムラ、医薬品卸のノーエチ薬品を買収
■アイロムグループ<2372>SMO事業子会社のアイロムNA、同業のデルマラボから事業を承継
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
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