

*17:42JST 15日の日本国債市場概況：債券先物は151円34銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2021年6月限

寄付151円36銭 高値151円42銭 安値151円34銭 引け151円34銭

売買高総計19293枚

2年 423回 -0.135％

5年 147回 -0.100％

10年 362回 0.085％

20年 175回 0.450％

債券先物6月限は、151円36銭で取引を開始。流動性供給入札の無難通過の見方から買いが先行したもようで、151円42銭まで上げた。その後、10年債利回りが0.100％を下回り買い需要が乏しいとの見方から売りが優勢になったとみられ、151円34銭まで下げた。現物債の取引では、2年債、10年債、20年債が買われ、5年債が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は0.15％、10年債は1.62％、30年債は2.30％近辺で推移。

債券利回りはやや低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.26％、英国債は0.79％、オーストラリア10年債は1.76％、NZ10年債は1.66％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・21:30 米・3月小売売上高（前月比予想：+5.8％、2月：-3.0％）

・21:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：70.0万件、前回：74.4万件）

・21:30 米・4月フィラデルフィア連銀製造業景況指数（予想：41.5、3月：51.8）

・21:30 米・4月NY連銀製造業景気指数（予想：20.0、3月：17.4）

・22:15 米・3月鉱工業生産（前月比予想：+2.5％、2月：-2.2％）

・22:15 米・3月設備稼働率（予想：75.6％、2月：73.8％）

・23:00 米・4月NAHB住宅市場指数（予想：84、3月：82）

・23:00 米・2月企業在庫（前月比予想：+0.5％、1月：+0.3％）

・24:30 ボスティック米アトランタ連銀総裁オンライン討論会参加

・03:00 デイリー米サンフランシスコ連銀総裁オンライン講演（金融安定化と金融政策）

・05:00 米・2月対米証券投資収支(ネット長期有価証券)（1月：+908億ドル）

・05:00 メスター米クリーブランド総裁ビデオ会議参加《KK》