UUUM　大幅反落、21年5月期第3四半期累計の連結営業利益が54.5％減／新興市場スナップショット

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大幅反落。21年5月期第3四半期累計（20年6月-21年2月）の連結営業利益が前年同期比54.5％減の4.6億円に大きく落ち込んだ。新型コロナウイルス感染拡大の影響により、国内外の企業が広告出稿を抑制したことや、当社主催のオフラインイベントが実施できなかったことなどによる影響を受けたようだ。第3四半期（21年12月-21年2月）は前年同期比31.2％減の1.7億円に落ち込んだ。《TY》