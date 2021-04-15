ウォンテッドリー　年初来高値、21年8月期の営業利益予想を上方修正、第2四半期は2.2倍で着地／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*12:58JST <3991> ウォンテッドリー 2334 +341
年初来高値。21年8月期の営業利益を従来予想の0.30億-2.50億円から0.80億-2.50億円（前期実績4.43億円）に上方修正している。新型コロナウイルスによる見込客や商談数の減少、解約率悪化、企業の採用予算縮小の影響が当初の想定より限定的で、ビジネスSNS事業が堅調に推移しているため。第2四半期累計（20年9月-21年2月）は前年同期比2.2倍の4.18億円で着地している。《TY》
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