アズ企画設計　年初来高値、22年2月期の営業利益予想は5.3倍、不動産販売で仕入れ強化／新興市場スナップショット



*13:25JST <3490> アズ企画設計 1535 +156

年初来高値。22年2月期の営業利益予想を前期比429.4％増の2.31億円と発表している。主力の不動産販売事業で仕入れを強化するほか、不動産賃貸事業や不動産管理事業で収益の原資となる管理戸数の増加を目指し、営業体制の強化や業務の効率化を図る。同時に発表した21年2月期の営業利益は緊急事態宣言で一部の仕入計画に遅れが出たことなどが響き、49.5％減の0.43億円で着地した。《TY》