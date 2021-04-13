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*14:47JST 出来高変化率ランキング（14時台）～Jトラストなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月13日 14:36 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<6776> 天昇電 2574900 96340 2572.72% 5.98%
<2462> ライク 393900 36740 972.13% 7.82%
<6613> M−QDレーザ 15649100 1582200 889.07% 18.71%
<3773> AMI 684600 72140 848.99% 6.65%
<6177> AppBank 6704400 1002600 568.70% 1.76%
<2667> イメージワン 7732400 1334160 479.57% 15.38%
<6489> 前沢工 825200 150380 448.74% 5.68%
<1419> タマホーム 1444900 301220 379.68% 11.13%
<6050> EG 386000 90280 327.56% 10.28%
<8278> フジ 139400 33500 316.12% 7.84%
<9275> ナルミヤ 284900 70820 302.29% 10.36%
<6101> ツガミ 807400 204540 294.74% 6.43%
<7899> MICS化学 155200 39740 290.54% 5.13%
<3608> TSIHD 1738500 467040 272.24% 11.11%
<2335> キューブシス 221600 62060 257.07% -0.42%
<8746> 第一商品 180000 50500 256.44% 0%
<3542> VEGA 539200 155880 245.91% 9.8%
<8508>* Jトラスト 520200 158340 228.53% 0.83%
<6997> 日ケミコン 613800 197660 210.53% -5.02%
<6145> NITTOKU 149600 49020 205.18% 4.48%
<2884> ヨシムラフード 160200 52640 204.33% 3.31%
<4885> J−室町ケミカル 245200 80980 202.79% 6.38%
<6070> キャリアリンク 1812500 617080 193.72% -6.6%
<3546> アレンザHD 407800 139120 193.13% 8.45%
<5202> 板硝子 3885500 1326020 193.02% 6.77%
<8008> 4℃HD 123900 43460 185.09% 2.11%
<9878> セキド 335700 118040 184.40% 9.61%
<2484> 出前館 1406800 502100 180.18% -4.04%
<6807> 航空電 322400 119480 169.84% 3.14%
<8585> オリコ 16024700 6091160 163.08% -1.39%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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