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出来高変化率ランキング（14時台）～Jトラストなどがランクイン

2021年4月13日 14:47

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記事提供元：フィスコ


*14:47JST 出来高変化率ランキング（14時台）～Jトラストなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[4月13日　14:36　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<6776> 天昇電　　　　　　 　2574900 　96340　 2572.72% 5.98%
<2462> ライク　　　　　　 　393900 　36740　 972.13% 7.82%
<6613> M−QDレーザ　　 　15649100 　1582200　 889.07% 18.71%
<3773> AMI　　　　　　 　684600 　72140　 848.99% 6.65%
<6177> AppBank　　 　6704400 　1002600　 568.70% 1.76%
<2667> イメージワン　　　 　7732400 　1334160　 479.57% 15.38%
<6489> 前沢工　　　　　　 　825200 　150380　 448.74% 5.68%
<1419> タマホーム　　　　 　1444900 　301220　 379.68% 11.13%
<6050> EG　　　　　　　 　386000 　90280　 327.56% 10.28%
<8278> フジ　　　　　　　 　139400 　33500　 316.12% 7.84%
<9275> ナルミヤ　　　　　 　284900 　70820　 302.29% 10.36%
<6101> ツガミ　　　　　　 　807400 　204540　 294.74% 6.43%
<7899> MICS化学　　　 　155200 　39740　 290.54% 5.13%
<3608> TSIHD　　　　 　1738500 　467040　 272.24% 11.11%
<2335> キューブシス　　　 　221600 　62060　 257.07% -0.42%
<8746> 第一商品　　　　　 　180000 　50500　 256.44% 0%
<3542> VEGA　　　　　 　539200 　155880　 245.91% 9.8%
<8508>* Jトラスト　　　　 　520200 　158340　 228.53% 0.83%
<6997> 日ケミコン　　　　 　613800 　197660　 210.53% -5.02%
<6145> NITTOKU　　 　149600 　49020　 205.18% 4.48%
<2884> ヨシムラフード　　 　160200 　52640　 204.33% 3.31%
<4885> J−室町ケミカル　 　245200 　80980　 202.79% 6.38%
<6070> キャリアリンク　　 　1812500 　617080　 193.72% -6.6%
<3546> アレンザHD　　　 　407800 　139120　 193.13% 8.45%
<5202> 板硝子　　　　　　 　3885500 　1326020　 193.02% 6.77%
<8008> 4℃HD　　　　　 　123900 　43460　 185.09% 2.11%
<9878> セキド　　　　　　 　335700 　118040　 184.40% 9.61%
<2484> 出前館　　　　　　 　1406800 　502100　 180.18% -4.04%
<6807> 航空電　　　　　　 　322400 　119480　 169.84% 3.14%
<8585> オリコ　　　　　　 　16024700 　6091160　 163.08% -1.39%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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