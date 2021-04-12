

*15:13JST 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ

海運業が下落率トップ。そのほか非鉄金属、その他 金融業、鉱業、石油・石炭製品なども下落。一方、倉庫・運輸関連業が上昇率トップ。そのほか電力・ガス業、鉄鋼、繊維業、不動産業なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,792.95 ／ 0.82

2. 電力・ガス業 ／ 390.57 ／ 0.70

3. 鉄鋼 ／ 429.35 ／ 0.66

4. 繊維業 ／ 587.3 ／ 0.55

5. 不動産業 ／ 1,483.86 ／ 0.55

6. 証券業 ／ 405.32 ／ 0.44

7. 陸運業 ／ 1,964.2 ／ 0.37

8. 建設業 ／ 1,200.95 ／ 0.33

9. 卸売業 ／ 1,777.09 ／ 0.32

10. 銀行業 ／ 143.91 ／ 0.13

11. 食料品 ／ 1,649.92 ／ 0.10

12. 輸送用機器 ／ 3,039.34 ／ 0.08

13. ゴム製品 ／ 3,149.38 ／ 0.05

14. 保険業 ／ 978.67 ／ 0.03

15. 情報・通信業 ／ 5,354.94 ／ 0.00

16. パルプ・紙 ／ 567.82 ／ -0.08

17. その他製品 ／ 3,844.48 ／ -0.17

18. 機械 ／ 2,338.98 ／ -0.17

19. 空運業 ／ 194.79 ／ -0.19

20. 医薬品 ／ 3,159.73 ／ -0.31

21. サービス業 ／ 2,812.69 ／ -0.32

22. 金属製品 ／ 1,416.92 ／ -0.38

23. 小売業 ／ 1,440.8 ／ -0.47

24. ガラス・土石製品 ／ 1,210.4 ／ -0.49

25. 化学工業 ／ 2,364.73 ／ -0.71

26. 水産・農林業 ／ 496.11 ／ -0.74

27. 電気機器 ／ 3,637.27 ／ -0.75

28. 精密機器 ／ 9,612.65 ／ -0.78

29. 石油・石炭製品 ／ 1,035.39 ／ -0.84

30. 鉱業 ／ 220.36 ／ -1.19

31. その他金融業 ／ 699.35 ／ -1.21

32. 非鉄金属 ／ 1,059.84 ／ -1.47

33. 海運業 ／ 450.06 ／ -5.58《CS》