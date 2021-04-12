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*15:13JST 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ
海運業が下落率トップ。そのほか非鉄金属、その他 金融業、鉱業、石油・石炭製品なども下落。一方、倉庫・運輸関連業が上昇率トップ。そのほか電力・ガス業、鉄鋼、繊維業、不動産業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,792.95 ／ 0.82
2. 電力・ガス業 ／ 390.57 ／ 0.70
3. 鉄鋼 ／ 429.35 ／ 0.66
4. 繊維業 ／ 587.3 ／ 0.55
5. 不動産業 ／ 1,483.86 ／ 0.55
6. 証券業 ／ 405.32 ／ 0.44
7. 陸運業 ／ 1,964.2 ／ 0.37
8. 建設業 ／ 1,200.95 ／ 0.33
9. 卸売業 ／ 1,777.09 ／ 0.32
10. 銀行業 ／ 143.91 ／ 0.13
11. 食料品 ／ 1,649.92 ／ 0.10
12. 輸送用機器 ／ 3,039.34 ／ 0.08
13. ゴム製品 ／ 3,149.38 ／ 0.05
14. 保険業 ／ 978.67 ／ 0.03
15. 情報・通信業 ／ 5,354.94 ／ 0.00
16. パルプ・紙 ／ 567.82 ／ -0.08
17. その他製品 ／ 3,844.48 ／ -0.17
18. 機械 ／ 2,338.98 ／ -0.17
19. 空運業 ／ 194.79 ／ -0.19
20. 医薬品 ／ 3,159.73 ／ -0.31
21. サービス業 ／ 2,812.69 ／ -0.32
22. 金属製品 ／ 1,416.92 ／ -0.38
23. 小売業 ／ 1,440.8 ／ -0.47
24. ガラス・土石製品 ／ 1,210.4 ／ -0.49
25. 化学工業 ／ 2,364.73 ／ -0.71
26. 水産・農林業 ／ 496.11 ／ -0.74
27. 電気機器 ／ 3,637.27 ／ -0.75
28. 精密機器 ／ 9,612.65 ／ -0.78
29. 石油・石炭製品 ／ 1,035.39 ／ -0.84
30. 鉱業 ／ 220.36 ／ -1.19
31. その他金融業 ／ 699.35 ／ -1.21
32. 非鉄金属 ／ 1,059.84 ／ -1.47
33. 海運業 ／ 450.06 ／ -5.58《CS》
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