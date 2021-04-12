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記事提供元：フィスコ
*07:45JST 大阪金見通し：下落か、株高や底堅い米長期金利反映へ
大阪取引所金標準先物 22年2月限・夜間取引終値：6140（前日日中取引終値↓12円）
・想定レンジ：上限6180円-下限6100円
12日の大阪取引所金標準先物（期先：22年2月限）は下落しそうだ。先週末の米国株式市場でダウ平均が大幅に上昇し、安全資産とされる金は売られやすい地合いとなった。また、先週末の海外市場で米長期金利が底堅い動きとなり、金利のつかない資産である金の魅力低下が意識された。こうした動きを受け、先週末のナイトセッションで金先物は下落しており、今日の金先物はこの流れを引き継ぎ、売り優勢の展開となりそうだ。《FA》
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