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記事提供元：フィスコ
*14:32JST C＆R社---大幅反発、今期の連続2ケタ増益見通しなどを評価
C＆R社<4763>は大幅反発。前日に21年2月期の決算を発表、営業利益は24.5億円で前期比17.4％増益、1月の下方修正値23億円を上回る着地になった。また、22年2月期は28.5億円で同16.4％増と連続2ケタ増益の見通しとしている。年間配当金も前期の16円から17円に引き上げ計画。クリエイティブ分野を中心にベース事業は2ケタの伸長を見込むとしている。同時に発表した中期計画では、24年2月期営業利益35億円を目指すとしている。《ST》
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