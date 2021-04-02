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セルソース　急伸で上場来高値、富士製薬工業と事業提携へ／新興市場スナップショット

2021年4月2日 13:05

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記事提供元：フィスコ


*13:05JST <4880> セルソース 13740 +1470
急伸で上場来高値。不妊治療領域での連携体制構築のため、富士製薬工業<4554>と事業提携に関する契約を締結したと発表している。セルソースが提供する血液由来加工受託サービスについて、富士製薬工業が販売支援を行う。同サービスでは、患者自身の血液から多血小板血漿を作製し、成長因子を濃縮し無細胞化と凍結乾燥の処理を施した加工を医療機関から受託している。《YN》

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