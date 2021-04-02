セルソース　急伸で上場来高値、富士製薬工業と事業提携へ／新興市場スナップショット

関連記事
記事提供元：フィスコ
*13:05JST <4880> セルソース 13740 +1470
急伸で上場来高値。不妊治療領域での連携体制構築のため、富士製薬工業<4554>と事業提携に関する契約を締結したと発表している。セルソースが提供する血液由来加工受託サービスについて、富士製薬工業が販売支援を行う。同サービスでは、患者自身の血液から多血小板血漿を作製し、成長因子を濃縮し無細胞化と凍結乾燥の処理を施した加工を医療機関から受託している。《YN》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
国内新興市場の最新ニュース
- ＦＲＯＮＴＥＯ 大幅続伸、人工知能活用した特許調査支援システムの新バージョン発表／新興市場スナップショット 4/ 2 13:15
- Tホライゾン 急伸、工場経営マネジメントソリューションWebアプリ版の提供開始／新興市場スナップショット 4/ 2 12:55
- 幼児活動研究会 ストップ高、首相の「子ども庁」創設検討指示で物色／新興市場スナップショット 4/ 2 12:46
- エーアイ 大幅に反発、AITalkがベネッセの「進研ゼミ中学講座」に採用／新興市場スナップショット 4/ 2 11:24
- ワークマン 大幅に反発、3月の既存店売上高11.3％増、2カ月ぶりプラス／新興市場スナップショット 4/ 2 10:55
広告