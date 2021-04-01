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*13:55JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ウィルソンLW、Amaziaなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月1日 13:33 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<3758> アエリア 3729500 114660 3152.66% -3.99%
<9610>*ウィルソンLW 365400 35620 925.83% 2.68%
<6627> テラプロ 210900 23040 815.36% 7.53%
<4564> OTS 9807300 1204540 714.19% 2.44%
<4055> ティアンドエス 217100 31540 588.33% 13.17%
<2975> スター・マイカ・ホールディングス 345700 50620 582.93% 9.97%
<4829> 日本エンター 1360000 254880 433.58% -4.76%
<4424>*Amazia 114200 21860 422.42% 8.58%
<3267> フィルカンパニー 183200 36520 401.64% 8.49%
<9067> 丸運 409700 83500 390.66% -1.05%
<3628>*データHR 46300 9740 375.36% 3.91%
<4168> M−ヤプリ 343700 100040 243.56% 11.59%
<2303> ドーン 143200 44020 225.31% 3.54%
<7527>*システムソフト 6470500 2047880 215.96% 8.98%
<4593> ヘリオス 500800 161500 210.09% 8.39%
<6918>*アバール 102800 34760 195.74% 5.01%
<6323> ローツェ 242900 82560 194.21% 6.65%
<3975> ＡＯＩＴＹＯＨｏｌｄｉｎｇｓ 605000 206340 193.21% -6.8%
<6094> フリークHD 286500 100380 185.42% 2.61%
<7818> トランザクショ 252500 88940 183.90% 0.15%
<8750> 第一生命HD 13249800 4684460 182.85% 8.02%
<6255> エヌピーシー 3439600 1252940 174.52% -2.94%
<1591> ＪＰＸ日経４０ 21786 8030.8 171.28% 0.22%
<7760> IMV 559300 210120 166.18% 0.4%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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