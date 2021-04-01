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出来高変化率ランキング（13時台）～ウィルソンLW、Amaziaなどがランクイン

2021年4月1日 13:55

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記事提供元：フィスコ


*13:55JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ウィルソンLW、Amaziaなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[4月1日　13:33　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<3758> アエリア　　　　　 　3729500 　114660　 3152.66% -3.99%
<9610>*ウィルソンLW　　 　365400 　35620　 925.83% 2.68%
<6627> テラプロ　　　　　 　210900 　23040　 815.36% 7.53%
<4564> OTS　　　　　　 　9807300 　1204540　 714.19% 2.44%
<4055> ティアンドエス 　217100 　31540　 588.33% 13.17%
<2975> スター・マイカ・ホールディングス　345700 　50620　 582.93% 9.97%
<4829> 日本エンター 　1360000 　254880　 433.58% -4.76%
<4424>*Amazia　　　 　114200 　21860　 422.42% 8.58%
<3267> フィルカンパニー　 　183200 　36520　 401.64% 8.49%
<9067> 丸運　　　　　　　 　409700 　83500　 390.66% -1.05%
<3628>*データHR　　　　 　46300 　9740　 375.36% 3.91%
<4168> M−ヤプリ　　　　 　343700 　100040　 243.56% 11.59%
<2303> ドーン　　　　　　 　143200 　44020　 225.31% 3.54%
<7527>*システムソフト　　 　6470500 　2047880　 215.96% 8.98%
<4593> ヘリオス　　　　　 　500800 　161500　 210.09% 8.39%
<6918>*アバール　　　　　 　102800 　34760　 195.74% 5.01%
<6323> ローツェ　　　　　 　242900 　82560　 194.21% 6.65%
<3975> ＡＯＩＴＹＯＨｏｌｄｉｎｇｓ 　605000 　206340　 193.21% -6.8%
<6094> フリークHD　　　 　286500 　100380　 185.42% 2.61%
<7818> トランザクショ　　 　252500 　88940　 183.90% 0.15%
<8750> 第一生命HD　　　 　13249800 　4684460　 182.85% 8.02%
<6255> エヌピーシー　　　 　3439600 　1252940　 174.52% -2.94%
<1591> ＪＰＸ日経４０ 　21786 　8030.8　 171.28% 0.22%
<7760> IMV　　　　　　 　559300 　210120　 166.18% 0.4%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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