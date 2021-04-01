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半導体株が大型インフラ整備計画への期待などで軒並み高い

2021年4月1日 09:36

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■バイデン大統領今日午前発表とされアドバンテストは遂に1万円台

　アドバンテスト<6857>(東1)は4月1日、一段高で始まり、取引開始後に1万20円(340円高)まで上げ、二十数年ぶりに1万円の大台に乗った。米国の大型インフラ整備計画に半導体産業の強化が盛り込まれると伝えられ、材料視された。信越化学工業<4063>(東1)、東京エレクトロン<8035>(東1)、マルマエ<6264>(東1)など、半導体関連株はほぼ全面高。

　「バイデン米大統領は31日午後(日本時間4月1日午前)、ピッツバーグで演説し、2兆2500億ドル(約250兆円)規模のインフラ計画を打ち出す」(ブルームバーグニュース3月31日18:00更新)と伝えられ、中国に対して米国の競争力を強化することなどを書かkげ、米国内での半導体製造、EV(電気自動車)などに資金を割り振るとされた。(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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