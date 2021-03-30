

*17:37JST 30日の日本国債市場概況：債券先物は151円23銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2021年6月限

寄付151円35銭 高値151円39銭 安値151円22銭 引け151円23銭

売買高総計18270枚

2年 422回 -0.140％

5年 146回 -0.100％

10年 361回 0.085％

20年 175回 0.465％

債券先物6月限は、151円35銭で取引を開始。前日NY市場からの米長期金利の上昇が続いたほか、財務省の2年債入札の結果が弱めだったことで売りが強まり、151円39銭から151円22銭まで下げた。現物債の取引では、2年債が買われ、5年債、10年債、20年債が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は0.15％、10年債は1.76％、30年債は2.44％近辺で推移。

債券利回りは上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.27％、英国債は0.83％、オーストラリア10年債は1.77％、NZ10年債は1.74％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・18:00 ユーロ圏・3月景況感指数（予想：96.0、2月：93.4）

・21:00 独・3月消費者物価指数速報値（前年比予想：+1.7％、2月：+1.3％）

・22:00 米・1月FHFA住宅価格指数（前月比予想：+1.2％、12月：+1.1％）

・22:00 米・1月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数（前年比予想：+11.20％、12月：+10.10％）

・22:00 クオールズ米FRB副議長オンライン討論会参加（金融安定化関連）

・23:00 米・3月消費者信頼感指数（予想：96.9、2月：91.3）

・03:30 ウィリアムズNY連銀総裁討論会参加《KK》