アステラス製薬は欧州での「販売承認勧告」が注目され出直り強める

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記事提供元：日本インタビュ新聞社
■朝9時、「前立腺がん治療剤XTANDI」について発表
アステラス製薬<4503>(東1)は3月29日、続伸基調で始まり、取引開始後は1748.5円(30.5円高)まで上げて出直りを強めている。朝9時、「前立腺がん治療剤XTANDI、欧州CHMPが適応拡大に関する販売承認勧告を採択」と発表し、注目を集めている。
発表によると、欧州医薬品庁(EMA)において欧州医薬品委員会 (CHMP)が、転移性ホルモン感受性前立腺がん(Hormone-Sensitive Prostate Cancer:HSPC)患者への適応拡大について販売承認勧告を採択した。承認された場合、XTANDIは非転移性および転移性去勢抵抗性前立腺がん(CRPC)、ならびに転移性HSPCの適応症を取得した欧州で唯一の経口治療薬になる。(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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