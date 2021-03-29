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日経平均は301円高で始まる、NY株は大幅高、ダウとS&P500が最高値を更新

2021年3月29日 09:17

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

　3月29日(月)朝の東京株式市場は、日経平均が301円42銭高(2万9478円12銭)で始まった。今日は3月末の配当・優待の権利確定日(買付期限、権利付き最終日)。

　前週末のNY株式は3指数とも大幅高となって2日続伸し、ダウは453.40ドル高(3万3072.88ドル)で終値の最高値を3月17日以来、7営業日ぶりに更新。S&P500種も終値での最高値を更新した。

　シカゴの日経平均先物はは2万9415円となり、東証26日の日経平均終値を240円近く上回った。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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