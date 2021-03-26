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26日の日本国債市場概況：債券先物は151円36銭で終了

2021年3月26日 17:28

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記事提供元：フィスコ


*17:28JST 26日の日本国債市場概況：債券先物は151円36銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年6月限
寄付151円27銭 高値151円41銭 安値151円27銭 引け151円36銭
売買高総計11348枚

2年 422回 -0.135％
5年 146回 -0.105％
10年 361回 0.080％
20年 175回 0.460％

債券先物6月限は、151円27銭で取引を開始。前日NY市場での米株高・長期金利上昇を受けて売りが先行した後、日銀の国債買い入れオペが下支えになるとの見方から買い戻されたもようで、151円41銭まで上げた。日銀オペの結果は強めだった。現物債の取引では、2年債、10年債、20年債が売られ、5年債が買われた。

＜米国債概況＞
2年債は0.13％、10年債は1.64％、30年債は2.37％近辺で推移。
債券利回りはやや上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.36％、英国債は0.75％、オーストラリア10年債は1.64％、NZ10年債は1.61％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00　独・3月IFO企業景況感指数（予想：93.2、2月：92.4）
・21:30　米・2月個人所得（前月比予想：-7.2％、1月：+10.0％）
・21:30　米・2月個人消費支出（前月比予想：-0.8％、1月：+2.4％）
・21:30　米・2月コアPCE価格指数（前年比予想：+1.5％、1月：+1.5％）
・21:30　米・2月卸売在庫速報値（前月比予想：+0.8％、1月：+1.4％←+1.3％）
・23:00　米・3月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値（予想：83.6、速報値：83.0）《KK》

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