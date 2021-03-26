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*16:40JST 【M&A速報：2021/03/26（2）】新東京グループ<6066>、子会社グリーンシステムズの全保有株式を譲渡
■新東京グループ<6066>、民事再生手続を経て子会社化したグリーンシステムズの全保有株式を譲渡
■VTホールディングス<7593>傘下のホンダカーズ東海、Honda Cars津島およびHonda Cars津島西を譲り受け
■東邦HD<8129>、運送事業子会社3社を合併
■セントラル警備保障<9740>、ワールド警備保障に追加出資へ
■日本コムシス、新潟県で鉄骨製造・施工事業を手がける藤木鉄工を買収
■ワキタ<8125>、福岡県で土木・建設機械事業を手がけるグランドアースと九州機械センター を買収
■アパグループ、大阪市の心斎橋駅前ホテル「西鉄イン心斎橋」を買収
■富士山マガジンサービス<3138>、図書館流通センターと業務提携 カルチュア・エンタテインメントが保有株の一部を譲渡
■もりおかSDGs投資事業有限責任組合、岩手県で家財整理業展開のトータルサポート唯一に出資
■ユニマットライフ、ユニマットリタイアメント・コミュニティ<9707>へのTOBが成立
■三協フロンテア<9639>、子会社フロンテア流通からユニットハウスレンタル事業を承継
■芙蓉総合リース<8424>、持ち分法適用関連会社の日本信用リースを完全子会社化
■STG<5858>、マレーシアのアルミダイカストメーカーSTX PRECISIONを買収
■オリエンタルランド・イノベーションズ、IoTハード端末「AIBeacon」開発のアドインテに出資
■スズケン<9987>、医療介護専用SNS「メディカルケアステーション」運営のエンブレースを買収
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》
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