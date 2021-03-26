イー・ロジット　公開価格を33％上回る初値1995円、ネット通販の物流代行／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*14:13JST <9327> イー・ロジット 1780 -
公開価格（1500円）を33％上回る1995円で初値を付けた。会社設立は2000年2月14日。主な事業はインターネット通販事業者の物流代行や物流業務コンサルティング。21年3月期の営業利益予想は前期比2.5倍の2.11億円。BtoC-EC市場の拡大でフルフィルメントサービスの需要が拡大し、利益が倍増すると見込む。第3四半期累計の営業利益は1.93億円で着地している。《YN》
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