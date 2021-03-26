シノケンＧ　大幅に続伸、上限50万株の自社株買い実施／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*13:13JST <8909> シノケンＧ 1286 +21
大幅に続伸。50万株（5億円）を上限として自社株を取得すると発表している。発行済株式総数（自社株を除く）に対する割合は1.45％。取得期間は3月29日から5月31日まで。資本効率の向上や経営環境に応じた機動的な資本政策を可能とすることが目的。《YN》
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