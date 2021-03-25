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出来高変化率ランキング（13時台）～報国鉄、酉島製などがランクイン

2021年3月25日 14:05

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記事提供元：フィスコ


*14:05JST 出来高変化率ランキング（13時台）～報国鉄、酉島製などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[3月25日　13:35　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<4579> ラクオリア　　　　 　1524800 　121240　 1157.67% 8.59%
<4512> ワカモト　　　　　 　13574800 　1536100　 783.72% 14.09%
<7078> INC　　　　　　 　1109400 　144160　 669.56% 0.18%
<6839> 船井電機　　　　　 　5393000 　999300　 439.68% 4.87%
<7760>*IMV　　　　　　 　555400 　148060　 275.12% 1.32%
<4881> M−ファンペップ　 　206100 　74120　 178.06% -3.08%
<4499>*Speee　　　　 　284500 　104140　 173.19% 10.06%
<2804>*ブルドック　　　　 　144700 　55240　 161.95% 6.26%
<1368> 大和ＴＰＸダブ 　367183 　152272.2　 141.14% -2.33%
<4582> シンバイオ　　　　 　19973100 　8691940　 129.79% -11.8%
<4883> モダリス　　　　　 　499800 　225600　 121.54% -0.32%
<7685> BUYSELL　　 　424900 　193560　 119.52% 12.65%
<6941> 山一電　　　　　　 　337500 　158180　 113.36% 4.53%
<1571>*日経インバＥＴ　 　2350818 　1105598　 112.63% -1.05%
<6088> シグマクシス　　　 　161000 　79020　 103.75% 3.27%
<4563> アンジェス　　　　 　7796600 　3844800　 102.78% 15.05%
<6533> オーケストラ　　　 　299900 　157400　 90.53% -6.4%
<7519> 五洋インテ　　　　 　7636600 　4036000　 89.21% 26.23%
<9417>*スマバリュ 　119400 　63140　 89.10% 4.92%
<4875> メディシノバ　　　 　227300 　120380　 88.82% -3.72%
<5481> 山特鋼　　　　　　 　333400 　191080　 74.48% 5.94%
<4478> フリー　　　　　　 　612000 　355320　 72.24% -4.32%
<5542>*報国鉄　　　　　　 　96600 　56100　 72.19% 3.63%
<7358> ポピンズHD　　　 　131300 　78280　 67.73% 5.71%
<7599>*IDOM　　　　　 　886000 　540080　 64.05% 4.66%
<1482> ｉシェアーズ　米国債 　695875 　430310.6　 61.71% -0.21%
<6363>*酉島製　　　　　　 　141000 　89920　 56.81% 3.33%
<1547>*上場米国　　　　　 　63120 　40374　 56.34% 0.11%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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