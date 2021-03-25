

*14:05JST 出来高変化率ランキング（13時台）～報国鉄、酉島製などがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [3月25日 13:35 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<4579> ラクオリア 1524800 121240 1157.67% 8.59%

<4512> ワカモト 13574800 1536100 783.72% 14.09%

<7078> INC 1109400 144160 669.56% 0.18%

<6839> 船井電機 5393000 999300 439.68% 4.87%

<7760>*IMV 555400 148060 275.12% 1.32%

<4881> M−ファンペップ 206100 74120 178.06% -3.08%

<4499>*Speee 284500 104140 173.19% 10.06%

<2804>*ブルドック 144700 55240 161.95% 6.26%

<1368> 大和ＴＰＸダブ 367183 152272.2 141.14% -2.33%

<4582> シンバイオ 19973100 8691940 129.79% -11.8%

<4883> モダリス 499800 225600 121.54% -0.32%

<7685> BUYSELL 424900 193560 119.52% 12.65%

<6941> 山一電 337500 158180 113.36% 4.53%

<1571>*日経インバＥＴ 2350818 1105598 112.63% -1.05%

<6088> シグマクシス 161000 79020 103.75% 3.27%

<4563> アンジェス 7796600 3844800 102.78% 15.05%

<6533> オーケストラ 299900 157400 90.53% -6.4%

<7519> 五洋インテ 7636600 4036000 89.21% 26.23%

<9417>*スマバリュ 119400 63140 89.10% 4.92%

<4875> メディシノバ 227300 120380 88.82% -3.72%

<5481> 山特鋼 333400 191080 74.48% 5.94%

<4478> フリー 612000 355320 72.24% -4.32%

<5542>*報国鉄 96600 56100 72.19% 3.63%

<7358> ポピンズHD 131300 78280 67.73% 5.71%

<7599>*IDOM 886000 540080 64.05% 4.66%

<1482> ｉシェアーズ 米国債 695875 430310.6 61.71% -0.21%

<6363>*酉島製 141000 89920 56.81% 3.33%

<1547>*上場米国 63120 40374 56.34% 0.11%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》