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エディオン　大幅反発、配当予想引き上げで権利取り妙味

2021年3月25日 13:56

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記事提供元：フィスコ


*13:56JST エディオン---大幅反発、配当予想引き上げで権利取り妙味
エディオン<2730>は大幅反発。前日に配当予想の引き上げを発表している。期末配当金は従来予想の14円から、記念配当金5円を含む26円としている。年間配当金は前期比12円増配の46円となる。前日終値をベースにすると配当利回りは3.7％の水準となる。配当予想の引き上げ幅は期待以上とみられ、決算期末が接近する中で、配当権利取り妙味が強まる展開になっている。《ST》

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