関連記事
記事提供元：フィスコ
*13:56JST エディオン---大幅反発、配当予想引き上げで権利取り妙味
エディオン<2730>は大幅反発。前日に配当予想の引き上げを発表している。期末配当金は従来予想の14円から、記念配当金5円を含む26円としている。年間配当金は前期比12円増配の46円となる。前日終値をベースにすると配当利回りは3.7％の水準となる。配当予想の引き上げ幅は期待以上とみられ、決算期末が接近する中で、配当権利取り妙味が強まる展開になっている。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- 【IPO】ベビーカレンダー<7363> 初値は9400円（公開価格4200円） 3/25 13:54
- ブランディングテクノロジー オークファンと業務提携、中小・地方企業向けサービス開発・営業を強化 3/25 13:39
- エヌ・シー・エヌ MUJI HOUSEとUR都市機構都、MUJI×URに関する連携協定を締結 3/25 13:37
- テンポイノベーションは未定だった配当予想など好感され後場も堅調に推移 3/25 13:15
- カメイが次第高、宮城県の新型コロナ拡大「巣ごもり消費」など追い風の見方 3/25 13:14
広告
広告
広告