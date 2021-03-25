シキノハイテック　公開価格の3.1倍1221円で初値形成、半導体検査装置など開発・製造／新興市場スナップショット



*13:10JST <6614> シキノハイテック 1273 -

上場2日目に公開価格（390円）の3.1倍となる1221円で初値を付けた。24日に上場したが、取引が成立していなかった。半導体検査装置のほか、LSIの設計やIPコアの開発カメラモジュール、画像処理システムの開発・製造を手掛ける。21年3月期の営業利益予想は前期比13.2％減の2.04億円。新型コロナウイルス感染拡大による半導体顧客の設備導入抑制などが影響し、電子システムやマイクロエレクトロニクスが低調に推移する一方、製品開発が大口顧客の受注で伸長する見通し。第3四半期累計の実績は0.94億円。《YN》