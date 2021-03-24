すららネット　国内証券が新規カバレッジ開始／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*13:25JST <3998> すららネット 3885 +55
反発。岩井コスモ証券は投資判断を「A」、目標株価を4,750円で新規にカバレッジ開始をした。21/12期は、EdTech導入補助金が今のところ無いこと、出張やイベント費用の増加、積極的な人材採用、開発投資などにより大幅な営業減益になる見通しとしつつも、オンライン学習への意識の高まりから需要の高止まりが想定できると指摘。EdTech導入補助金に再び予算が付くことや高校版のGIGAスク−ル構想によって注目度が上がる可能性もあり、業績上振れの可能性もあると分析している。《YN》
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