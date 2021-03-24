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ブライトパス　大幅反発、「信州大が白血病対象CAR-T療法の医師主導治験開始」報道を材料視／新興市場スナップショット

2021年3月24日 12:54

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記事提供元：フィスコ


*12:54JST <4594> ブライトパス 200 +7
大幅反発。一部メディアが「信州大学医学部附属病院小児科の中沢洋三教授らの研究グループは、急性骨髄性白血病や若年性骨髄単球性白血病を対象として、GM-CSF受容体を標的とする自家キメラ抗原受容体T細胞（CAR-T）療法の医師主導治験を開始する」と報じ、買い材料視されている。同受容体を標的としたCAR-T療法の開発は世界初という。信州大とブライトパス・バイオは固形がんCAR-T細胞療法の共同研究開発契約を締結している。《YN》

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