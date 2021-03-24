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24日上場のシキノハイテックは前場、買い気配のまま公開価格390円の77%高

2021年3月24日 12:35

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■画像処理カメラ、半導体検査装置、LSI設計などを行う

　3月24日新規上場となったシキノハイテック(シキノHT)<6614>(JQS)は前場、買い気配を上げ続け、前引けは公開価格390円を77%上回る690円の買い気配。前場は初値がつかなかった。

　事業内容はマイクロエレクトロニクス事業、製品開発事業(カメラ事業・システム開発)、電子システム事業で、画像処理モジュール、半導体検査装置、LSI設計、テストソリューションなどをおこなう。設立は1975年1月。

　業績(2021年3月期・個別、会社発表)は、売上高が46.00億円(前期比1.5%増)、営業利益が2.04億円(同13.2%減)、当期純利益は1.34億円(同17.6%増)を見込む。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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