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半導体装置株が軒並み高い、インテル200億ドル(約2兆2000億円)規模の新工場と伝えられ材料視

2021年3月24日 10:44

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■アリゾナ州に新工場、設備投資需要に期待強まる

　ニコン<7731>(東1)は3月24日、10時にかけて13%高の1162円(137円高)まで上げ、レーザーテック<6920>(東1)は8%高の1万4070円(1080円高)、東京エレクトロン<8035>(東1)は5%高の4万4290円(2170円高)など、半導体製造装置株が軒並み高い。

　「インテル、アリゾナ州に工場建設を発表、200億ドル(約2兆2000億円)投資」(日経QUICKニュース3月24日07:31)と伝えられ、設備投資需要への期待が強まった。SCREENホールディングス<7735>(東1)も4%高の9390円(360円高)となっている。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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