

*15:08JST 東証業種別ランキング：空運業が下落率トップ

空運業が下落率トップ。そのほか海運業、陸運業、銀行業、鉄鋼なども下落。一方、その他製品が上昇率トップ。そのほかは上昇なし。



業種名／現在値／前日比（％）

1. その他製品 ／ 3,816.32 ／ 0.49

2. 電力・ガス業 ／ 413.97 ／ -0.04

3. ゴム製品 ／ 3,130.93 ／ -0.10

4. 食料品 ／ 1,702.44 ／ -0.25

5. 建設業 ／ 1,214.31 ／ -0.38

6. 情報・通信業 ／ 5,344.21 ／ -0.40

7. 電気機器 ／ 3,494.87 ／ -0.42

8. その他金融業 ／ 716.28 ／ -0.49

9. 医薬品 ／ 3,387.75 ／ -0.59

10. 金属製品 ／ 1,424.5 ／ -0.68

11. 保険業 ／ 1,012.94 ／ -0.71

12. 輸送用機器 ／ 3,047.67 ／ -0.71

13. 水産・農林業 ／ 517.65 ／ -0.72

14. 精密機器 ／ 9,248.95 ／ -0.78

15. サービス業 ／ 2,827.2 ／ -0.87

16. 小売業 ／ 1,476.84 ／ -0.94

17. 化学工業 ／ 2,369.77 ／ -0.96

18. 卸売業 ／ 1,826.93 ／ -1.15

19. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,816.93 ／ -1.16

20. パルプ・紙 ／ 582.83 ／ -1.17

21. 証券業 ／ 443.12 ／ -1.28

22. ガラス・土石製品 ／ 1,203.06 ／ -1.29

23. 不動産業 ／ 1,514.28 ／ -1.42

24. 石油・石炭製品 ／ 1,108.46 ／ -1.43

25. 機械 ／ 2,267.53 ／ -1.65

26. 鉱業 ／ 234.63 ／ -1.96

27. 非鉄金属 ／ 1,067.68 ／ -2.07

28. 繊維業 ／ 607.94 ／ -2.20

29. 鉄鋼 ／ 428.27 ／ -2.45

30. 銀行業 ／ 157. ／ -2.56

31. 陸運業 ／ 2,087.51 ／ -2.59

32. 海運業 ／ 452.52 ／ -5.16

33. 空運業 ／ 212.56 ／ -5.80《FA》