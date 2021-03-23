マーケット RSS

 

東証業種別ランキング：空運業が下落率トップ

2021年3月23日 15:08

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*15:08JST 東証業種別ランキング：空運業が下落率トップ
空運業が下落率トップ。そのほか海運業、陸運業、銀行業、鉄鋼なども下落。一方、その他製品が上昇率トップ。そのほかは上昇なし。


業種名／現在値／前日比（％）

1. その他製品 ／ 3,816.32 ／ 0.49
2. 電力・ガス業 ／ 413.97 ／ -0.04
3. ゴム製品 ／ 3,130.93 ／ -0.10
4. 食料品 ／ 1,702.44 ／ -0.25
5. 建設業 ／ 1,214.31 ／ -0.38
6. 情報・通信業 ／ 5,344.21 ／ -0.40
7. 電気機器 ／ 3,494.87 ／ -0.42
8. その他金融業 ／ 716.28 ／ -0.49
9. 医薬品 ／ 3,387.75 ／ -0.59
10. 金属製品 ／ 1,424.5 ／ -0.68
11. 保険業 ／ 1,012.94 ／ -0.71
12. 輸送用機器 ／ 3,047.67 ／ -0.71
13. 水産・農林業 ／ 517.65 ／ -0.72
14. 精密機器 ／ 9,248.95 ／ -0.78
15. サービス業 ／ 2,827.2 ／ -0.87
16. 小売業 ／ 1,476.84 ／ -0.94
17. 化学工業 ／ 2,369.77 ／ -0.96
18. 卸売業 ／ 1,826.93 ／ -1.15
19. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,816.93 ／ -1.16
20. パルプ・紙 ／ 582.83 ／ -1.17
21. 証券業 ／ 443.12 ／ -1.28
22. ガラス・土石製品 ／ 1,203.06 ／ -1.29
23. 不動産業 ／ 1,514.28 ／ -1.42
24. 石油・石炭製品 ／ 1,108.46 ／ -1.43
25. 機械 ／ 2,267.53 ／ -1.65
26. 鉱業 ／ 234.63 ／ -1.96
27. 非鉄金属 ／ 1,067.68 ／ -2.07
28. 繊維業 ／ 607.94 ／ -2.20
29. 鉄鋼 ／ 428.27 ／ -2.45
30. 銀行業 ／ 157. ／ -2.56
31. 陸運業 ／ 2,087.51 ／ -2.59
32. 海運業 ／ 452.52 ／ -5.16
33. 空運業 ／ 212.56 ／ -5.80《FA》

関連記事

スポンサードリンク

東京株式市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 東京株式市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 相場展望3月22日号　米FRBの『金利上昇を招く決定』でダウ下落、日銀『ETFショック』、日経平均2重苦で大幅下落
  2. ADR日本株ランキング～トヨタなど全般軟調、シカゴは大阪比140円安の29350円～
  3. 大阪金概況：下落、底堅いドル相場を反映
  4. 日経平均テクニカル:大幅続落、下降転換した25日線を割り込む
  5. 大阪金見通し：上昇か、株価変調を警戒する動き見られるも上げ幅は限定的か
  1. アンジェスは新型コロナ治療薬の共同開発に注目集まり戻り高値に進む
  2. NY原油：大幅続落で60.06ドル、時間外取引で59ドルを下回る
  3. NY原油：反発、ドル高一服で押し目買いが入る
  4. 暴落予兆するVIX指数　今後の動きは?
  5. 18日上場のi‐plug(アイプラグ)は買い気配のまま公開価格の72%高(11時20分現在)
  1. 日銀株ストップ高が意味すること
  2. 原油高が及ぼす様々な影響とは
  3. 原油相場は調整局面、反発する可能性高い　サンワード貿易の陳氏（花田浩菜）
  4. わかもと製薬が急伸、眼科治療に「医療機器」の分野でも参入し医薬品と両面展開
  5. 大阪金は買いのポイントに達した可能性大　サンワード貿易の陳氏（花田浩菜）

広告

写真で見るニュース

  • ©Bernardo Ramonfaur/123RF.COM
  • ジャイロ e:（ロスホワイト）（画像: 本田技研工業の発表資料より）
  • ©2020 Warner Bros. All Rights Reserved.
  • RB16B（画像: 本田技研工業の発表資料より）
  • Z H2 SE（画像: カワサキモータースジャパン発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望3月22日号　米FRBの『金利上昇を招く決定』でダウ下落、日銀『ETFショック』、日経平均2重苦で大幅下落

確定申告が4月15日まで延長　サラリーマンの副業は確定申告で節税を

AISACSのシステム概要。（画像: 岡山大学の発表資料より）

AIで熟練した医師の判断を学習　投薬管理を効率化　岡山大

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体